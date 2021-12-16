新华社维也纳12月15日电（记者于涛 付一鸣）国际原子能机构和伊朗15日达成协议，国际原子能机构将在伊朗卡拉季地区的一个核设施内安装新的监控摄像设备。

根据国际原子能机构网站消息，这份协议是国际原子能机构总干事格罗西和伊朗原子能组织主席伊斯拉米当天达成的。根据协议，国际原子能机构将在12月底前根据双方商定的日期，在卡拉季地区的离心机部件制造车间安装新的监控设备，以代替今年早些时候该设施中被拆除的监控设备。

此外，国际原子能机构和伊朗将继续就遗留的未决保障问题开展工作。为此，双方将通过专家会议等进行一系列信息交流和评估。

格罗西当天表示，这份协议是国际原子能机构在伊朗核查和监测活动的一个重要进展，希望双方继续开展建设性讨论，以解决所有未决保障问题。

今年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项最长3个月的临时技术协议。伊方5月24日决定将协议延期一个月。根据该协议，国际原子能机构在伊朗核设施内安装监控设备，继续其必要的核查和监测活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。6月25日，国际原子能机构要求伊朗就是否再次延期临时技术协议予以答复。

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