新华社华盛顿12月15日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会15日在结束货币政策会议后宣布，将于明年1月开始扩大资产购买缩减规模至逐月减少300亿美元。

美联储当天发表声明说，考虑到通货膨胀的发展和劳动力市场的改善，美联储决定将每月资产购买缩减规模从150亿美元扩大一倍至300亿美元，每月分别减少购买200亿美元美国国债和100亿美元机构抵押贷款支持证券。如果美国经济前景发生变化，美联储也将做好调整资产购买速度的准备。同时，为实现物价稳定和充分就业两大目标，美联储决定维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。

声明说，随着新冠疫苗接种进展和强有力的政策支持，美国经济活动和就业指标继续增强。受疫情影响最严重的行业近来有所改善，就业机会稳步增加，失业率大幅下降。同时，与疫情和经济重新开放相关的供需失衡继续导致通胀水平上升。

美联储重申，经济发展仍将取决于疫情发展，预计疫苗接种方面的进展和供应限制的缓解将支持经济活动和就业持续增长、通胀走低，但经济前景仍存在风险。

当天，美联储预计今年美国经济将增长5.5%，2022年经济将增长4%；预计今年美国失业率将降至4.3%，2022年失业率将降至3.5%。物价方面，预计今年美国通胀率或升至5.3%，剔除食品和能源价格后的核心通胀率为4.4%，远高于2%的通胀目标。

美联储联邦公开市场委员会18名成员一致认为，美联储将在2022年上调至少一次联邦基金利率目标区间，其中10名成员预计将上调三次利率水平到0.75%至1%之间。

美联储主席鲍威尔当天表示，随着通胀压力上升和劳动力市场迅速增强，美国经济不再需要更多政策支持，尽快完成资产购买计划将有助于美联储在面对经济变化时调整货币政策。因此，美联储决定从明年1月中旬起扩大资产购买缩减规模。按照这一速度，美联储将在明年3月中旬结束资产购买举措。

去年3月，美联储宣布“无上限”量化宽松政策，以应对疫情对美国经济的冲击。随着美国经济持续好转，加之通胀率居高不下，美联储今年11月决定逐月缩减150亿美元资产购买规模。

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