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孟加拉国加大吸引外资力度

本报记者  赵益普
2021年12月16日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　2021孟加拉国国际投资峰会日前在首都达卡举行，峰会吸引了15个国家的2500多名投资者参会。孟加拉国总理哈西娜表示，期待外国投资者深入了解孟加拉国的发展优势和潜力，扩大对孟加拉国投资。

　　近年来，孟加拉国政府采取多种措施，不断加大外资吸引力度。该国已建设了39个高科技园区，并计划分阶段建设100个经济特区。其中，位于阿赖哈扎尔乌帕齐拉的经济特区已完工并吸引了10亿美元的外国投资。政府专门设立了经济特区管理局、出口促进区管理局和高科技园区管理局，确保各项吸引外资的政策得到落实。

　　为提高外国企业注册、审批等手续效率，孟加拉国投资发展局联合企业和其他机构，共同开发了一站式数字服务平台。该平台有14个业务窗口、47种服务类别，外企可在线办理签证延期、银行开户、执照申请、原产地证书等业务。孟加拉国外交部于今年年初制订计划，将建立一个联系驻孟外国使馆的线上对接平台，以更高效地吸引外企来孟投资。

　　孟加拉国还出台了《外国私人投资促进和保护法》《孟加拉国经济特区法》等法律法规，通过提供投资协助、税收豁免等政策和奖励措施吸引投资者，同时为外资在该国运营提供法律保障。

　　孟加拉国政府将基础设施、金融服务、信息技术等11个领域设为潜力领域，重点对外资开放。截至今年11月，孟加拉国已与31个国家签署双边投资协定，与36个国家签署了避免双重征税条约。孟加拉国《达卡论坛报》评论说，近10年孟加拉国经济增长迅速，这与政府积极改善营商环境、增强投资竞争力密不可分。

　　目前，孟加拉国外国直接投资净流入占国内生产总值的比例不足1.5%，仍有很大的提升空间。孟加拉国总理首席秘书凯考斯表示，政府争取在2031年将外国直接投资占比提高到3%。孟加拉国《每日星报》报道说，近年来孟加拉国经济发展提速，培育出更加良好的投资环境，尤其在劳动力市场，正出现越来越多深受外国投资者青睐的技术型工人，相信今后可以吸引更多外资。

　　（本报曼谷电）


　　《 人民日报 》（ 2021年12月16日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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