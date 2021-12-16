本报华沙12月15日电 （记者于洋）布达佩斯消息：匈牙利14日在中国银行间债券市场成功发行10亿元绿色主权熊猫债，期限3年。这是境外主权国家首次在中国发行绿色主权熊猫债。

匈牙利财政部副国务秘书鲍洛格·拉斯洛在线上举行的发行庆祝仪式上说，此次匈牙利绿色主权熊猫债发行意义重大，是匈中经济和金融合作的一个重要里程碑。匈牙利对中国市场充满信心，并期待开展长期合作。

据此次熊猫债承销商中国银行介绍，本期绿色主权熊猫债获得境内外投资者踊跃认购，票面利率3.28%，认购倍数达到1.78倍，境外投资人订单占比达40%。此次成功发行，不仅体现了中匈两国之间的友好关系，也展现了匈方对人民币国际化的高度支持。

中国驻匈牙利使馆公使衔参赞刘波表示，本次绿色主权熊猫债的成功发行，是今年11月中国商务部和匈牙利创新与技术部签署关于推动绿色发展领域投资合作的谅解备忘录后的重要合作，标志着中匈两国在绿色金融合作领域率先取得突破。

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 17 版）

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