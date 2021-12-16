人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

匈牙利在中国发行10亿元绿色主权熊猫债

2021年12月16日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报华沙12月15日电  （记者于洋）布达佩斯消息：匈牙利14日在中国银行间债券市场成功发行10亿元绿色主权熊猫债，期限3年。这是境外主权国家首次在中国发行绿色主权熊猫债。

　　匈牙利财政部副国务秘书鲍洛格·拉斯洛在线上举行的发行庆祝仪式上说，此次匈牙利绿色主权熊猫债发行意义重大，是匈中经济和金融合作的一个重要里程碑。匈牙利对中国市场充满信心，并期待开展长期合作。

　　据此次熊猫债承销商中国银行介绍，本期绿色主权熊猫债获得境内外投资者踊跃认购，票面利率3.28%，认购倍数达到1.78倍，境外投资人订单占比达40%。此次成功发行，不仅体现了中匈两国之间的友好关系，也展现了匈方对人民币国际化的高度支持。

　　中国驻匈牙利使馆公使衔参赞刘波表示，本次绿色主权熊猫债的成功发行，是今年11月中国商务部和匈牙利创新与技术部签署关于推动绿色发展领域投资合作的谅解备忘录后的重要合作，标志着中匈两国在绿色金融合作领域率先取得突破。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月16日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部