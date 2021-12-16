本报记者 黄培昭

核心阅读

加快全球能源转型，实现绿色低碳发展，是国际社会的共同使命。近年来，海湾国家不断探索能源结构调整，加大对清洁能源的投资，以降低对石油的严重依赖，努力实现经济多元化发展。

据卡塔尔《海湾时报》报道，由10个阿拉伯石油输出国共同发起成立的阿拉伯石油投资公司日前宣布，为支持能源转型，将在未来两年内向中东和北非地区的绿色能源项目拨款10亿美元。该公司表示，未来一段时期内，将引入绿色和可持续债券，促进能源行业采用可持续商业模式，鼓励行业参与者践行能源多样化和可持续理念。这一举措反映出阿拉伯国家尤其是海湾国家努力推进能源转型、加快清洁能源发展的愿景。

内外驱动能源转型

阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、沙特等6国是海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）主要成员国。这些国家盛产石油，经济结构相对单一，石油是其经济发展的重要支撑。

相关数据显示，在海湾国家，石油收入占财政总收入的50%—80%，占总出口的20%—90%。2019年，石油产品约占沙特全部出口的77%。阿联酋GDP的30％与油气产量直接相关。阿曼化石能源产值占其GDP的35%、总出口商品的60%以及财政总收入的70%。科威特已探明石油储量940亿桶，约为世界总储量的10%，石油天然气产值约占其GDP的45%。卡塔尔80%以上的政府收入来自于石油和天然气。有着“海湾珍珠”美誉的巴林，石油产值也占其GDP的20%左右。

近年来，海湾国家不断提出优化产业结构的目标，希望在经济上减少对石油和天然气的依赖。国际货币基金组织的报告称，随着未来石油市场供需结构变化，如果不进行持续的能源重组和经济结构改革，海湾国家的石油财富到2034年将可能耗尽，“未来10多年是海湾国家实现转型的关键时期”。

与此同时，随着应对气候变化和减排呼声日益高涨，海湾国家面临越来越大的减排压力。今年10月以来，海湾国家相继公布本国温室气体减排目标：沙特宣布将投资约1800亿美元，力争到2060年实现碳净零排放；阿联酋宣布要在2050年实现碳中和；巴林表示将在2060年前达到碳中和目标；卡塔尔则称到2030年本国将实现碳减排25％的目标。

埃及科技大学教授哈菲兹在接受本报记者采访时说，在自身发展需求和外部推动下，海湾国家正努力以创新方式实现经济多元化，其中包括大力推动可再生能源升级，以达到重塑能源结构、优化整体产业布局、推动经济增长的目的。“这些调整对于应对气候变化、减少全球碳排放具有积极意义。”

加大可再生能源投资

近年来，海湾国家陆续出台发展清洁能源的计划和项目，并取得一定成效。国际能源署去年的一份分析报告显示，清洁能源在海湾国家的加速发展，在未来几年内可减少约1.36亿吨二氧化碳排放。

阿联酋政府发布的《2050年能源战略计划》提出，到2050年，阿联酋低碳能源在总体能源消耗中的占比将从目前的25%提升至50%以上，其电力领域的碳足迹将减少70%以上。同时，把企业和个人的能源消费效率提升40%以上。阿政府表示，过去15年加大了对可再生能源和低碳技术的投资力度，到2050年在可再生能源领域至少投资6000亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）。目前阿联酋已建设和运营了两大太阳能发电厂，还将启动第三座更大的太阳能发电厂。其中，“马克图姆太阳能园区”计划到2030年实现光伏发电规模达5000兆瓦。

沙特政府在“2030愿景”中表示，将努力实现沙特经济多元化、扩大竞争力。沙特能源大臣日前表示，计划到2030年在可再生能源项目上投资3800亿里亚尔（1美元约合3.75里亚尔）。今年4月，沙特还宣布将建设一座1500兆瓦的太阳能发电厂，这将是该国规模最大的太阳能发电厂，预计于2022年下半年投产发电。

根据“卡塔尔2030国家愿景”可持续发展目标，卡塔尔水电总公司今年宣布，将继续加强电动汽车充电站建设。今年8月，在梅赛米尔城，该公司安装了卡塔尔第一个“储能和电动汽车光伏发电站”，通过分布在270米范围内的216块光伏电池板向汽车提供太阳能发电。目前，卡塔尔全国已安装19个充电站。水电总公司还与卡塔尔交通通信部、卡塔尔基金会等机构合作，计划再完成8个新车站的安装和运营工作，并将完成对全国100个充电站安装和运营的招标。

今年初，阿曼正式启动25兆瓦的卡布斯太阳能发电厂项目。该项目位于阿曼北部苏哈尔港自由区内，占地约50公顷。卡布斯太阳能发电厂的运营，每年预计可减少2.5万吨以上的二氧化碳排放。

巴林政府提出计划到2025年新增光伏装机255兆瓦。今年1月，巴林与联合国开发计划署发起一个3兆瓦的招标，项目包括多个分布式太阳能发电设施，分布在8个地点，包括66个政府建筑。此外，巴林国际投资园区的一个25兆瓦的太阳能组件生产项目也在加快建设。

氢能发展潜力巨大

根据国际氢能委员会报告，氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源，具有来源广、燃烧热值高、循环利用率高等特点。近年来，一些海湾国家也加快发展氢能，将其作为能源转型的重要内容。

阿联酋今年加入国际氢能委员会。阿布扎比国家石油公司宣布，每年将生产30万吨氢，并于8月初向日本出口了第一批蓝氢。科威特国家石油公司则新近完成了耗资160亿美元的加氢裂化装置工作，该装置每年可生产约45.4万吨清洁燃料。

沙特日前制定了一个价值70亿美元的绿氢项目，预计于2025年建成，建成后绿氢日产能为650吨，绿氨年产能120万吨，这将成为世界上最大的绿氢项目之一。沙特国家石油公司（沙特阿美公司）首席执行官纳赛尔表示，该公司的氢能增长和出口潜力巨大，希望占据更大的氢能源市场份额。

今年8月，阿曼成立“国家氢能联盟”，由13家公共和私营部门机构组成，包括政府部门、石油和天然气运营商、科研单位以及港口等机构。该项目也是阿曼“2040愿景”经济转型计划中能源多元化目标的一部分。

沙特《经济报》的文章分析称，海湾国家的这些新能源计划如落实到位，将减少海湾国家整体的碳排放，有助于其经济结构逐步优化。

阿联酋海湾经济事务专家穆阿苏米分析指出，海湾国家具备发展氢能得天独厚的优势。普华永道全球能源负责人凡·霍夫强调说，未来10年对于氢项目的开发，包括大规模生产、进口、分销和使用氢能的基础设施建设至关重要，“如果我们在未来几年成功把握这一点，将能为2030年以后氢供应呈指数级增长铺平道路”。

（本报开罗12月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)