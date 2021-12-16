本报记者 杨文明 李茂颖

执法艇编队在金三角水域开展联合巡逻执法。

李朋飞摄

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10年间，湄公河上，汽笛阵阵，大河安澜。

中老缅泰湄公河联合巡逻执法机制建立10年来，四国持续深化执法合作，打击违法犯罪，救助遇险船只，服务沿岸居民，江面劫持商船案件零发生。

12月9日15时，伴随着庄严的国歌声，云南省公安厅在景洪市景哈码头隆重举行新型执法艇53107艇移交入列仪式。

从编号53101到编号53107，从时间紧急依靠民船改造到自行主导设计、监造出专门应对湄公河水文特征的新型执法艇，湄公河联合巡逻执法行动已开展10年。12月10日上午，中老缅泰四国启动第112次湄公河联合巡逻执法行动，12月13日上午，参与联合巡逻执法行动的中方执法艇顺利返航靠泊景哈码头，标志着本次联合巡逻执法圆满完成。

50天，一个国际执法安全合作机制破茧而出

53102执法艇上曾有这样一句话：有谭建华在，巡逻艇不迷路，湄公河无险滩。

“看水走船，招手拉舵，竖大拇指稳舵，竖食指右舵……”怎样看水，怎样记录水文，怎样看手势，谭建华是“老把式”。

2010年一天，谭建华驾船行驶到金三角附近水域时，遭到蒙面暴徒的武装抢劫。“一群背着枪、驾驶着快艇的人把我们的船围住，要求上船检查。他们在船上搜东西，看到什么拿什么……”想起这段经历，谭建华仍心有余悸。

2011年10月5日，湄公河惨案发生：2艘中国商贸船在湄公河“金三角”地区水域遭劫持，13名中国籍船员被枪杀。

一夜间，关累港门可罗雀，人心惶惶。“黄金水道”安宁不再。

在案件发生后的第十八天，中方呼吁建立中老缅泰四国维护澜沧江—湄公河国际航运安全的执法合作机制；第二十五天，湄公河流域执法安全合作会议在北京成功召开，宣布“切实履行维护湄公河流域治安稳定责任，迅速建立四国湄公河流域安全执法合作机制”；第五十天，中老缅泰湄公河联合巡逻执法部长级会议召开，决定自12月中旬起开展湄公河联合巡逻执法，并在中国云南关累港举行首航仪式。

短短50天，一个国际执法安全合作机制破茧而出；短短50天，四国警方攥指成拳，国际警务合作进一步加强。

与此同时，中国公安部授命公安部边防管理局组建原云南省公安边防总队水上支队，专门护航湄公河。一声令下，当时来自11个公安边防总队的边防官兵云集西双版纳。老船长谭建华经过层层筛选，成为53102执法艇的“新舵手”。

10年，湄公河上再未发生一起江面劫持商船案件

2011年12月10日10时30分，3颗信号弹划过天空，“起航”命令响彻关累港，中老缅泰湄公河联合巡逻执法首次巡航正式启动。10年来，和战友挺过一次次险情、解决一道道难题，谭建华重任在肩，他要“守护好这条黄金水道”。

“天刚蒙蒙亮，群众自发到关累港口为我们编队送行。”回忆首巡，云南省公安厅水上巡逻总队负责人袁亚平说。首巡时，糯康武装贩毒集团主要人物还未被抓捕归案。为了保障安全，执法人员和枪入眠、排除万难，顺利完成首次巡航。

112次巡航背后，既是生死考验，更是砥砺前行。10年间，四国共派出执法人员17225人次，执法船艇849艘次。

水陆两栖特战、反恐演练、狙击手培训……作为云南省公安厅水上巡逻总队警务实战教官，欧彬先后为总队培养了30多名警务实战教官。在训练期间，白天最高气温可达41摄氏度，训练难度成倍增加。欧彬仍然一遍又一遍做各种战术示范动作，画好行动路线演示图，带着参训人员反复演练。

湄公河再现繁忙景象，离不开各国执法人员的努力。目前，各国执法艇平均每月江面巡逻25天，江面见警率平均达到80%以上，湄公河上再未发生一起江面劫持商船案件。在推动联巡勤务常态化的同时，四国多措并举拓展合作领域和模式。湄公河联合巡逻执法模式已从单一的联合巡逻执法，向联合扫毒、联合搜救、警情共享等多元化合作模式延伸。

护航数千艘商船，成功救助遇险商船130艘

滩多流急、礁石林立，湄公河上航行不易。

前些年，执法编队解救盛泰11号并护送其回国途中，经过急流滩时突然触礁。当时的掌舵手谭建华在充分进行风险评估后，利用执法艇动力优势，采取拖带形式帮助盛泰11号安全过滩。

随着护航常态化，湄公河“黄金水道”航运重启。“当我们第八次开展巡航时，随航商船就达到80余艘了。”袁亚平说。

湄公河的安全，源自卫士们的奔赴与坚守。谢世捷的父亲是一名警察，在父亲执行其他任务牺牲后，这位31岁的彝族姑娘毅然加入云南省公安厅水上巡逻总队，成为一名泰语翻译。开展日常查缉、联络协调翻译和培训，她参与保障了数十次联合巡航任务。

为提升救援效率，执法队伍在沿岸重要地点设立报警点，建立报警就近联处机制，主动走访航运人员，发放警民联系卡，公布报警求助方式，开展各类救助服务和帮扶援助活动。截至目前，湄公河联合巡逻执法队伍成功救助遇险商船130艘、人员536人次，为数千艘商船护航，挽回经济损失近2亿元，联合巡逻执法队伍也被称为“湄公河上的移动救助站”。

“中老缅泰湄公河流域执法安全合作，是‘构建人类命运共同体’的生动体现。”袁亚平说。

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)