罗伯特·劳伦斯·库恩

中国共产党领导下的全过程人民民主，真正把发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享落到实处，具有显著优势

中国的第二个百年奋斗目标，是到本世纪中叶把中国建设成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。推进民主建设是其中重要内容。习近平主席指出，民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。当前，在中国共产党领导下，中国正在发展全过程人民民主，不断扩大人民有序政治参与，加强人权法治保障，保证人民依法享有广泛权利和自由。

全过程人民民主，使人民当家作主更好体现在国家政治生活和社会生活之中。为推进全过程人民民主，中国共产党坚持和完善人民代表大会制度。在通过选举行使权利的同时，人民还就涉及国家改革发展稳定的重大问题以及事关自身利益的问题，通过多种途径和方式在决策之前和决策实施过程中参与广泛协商。中国政府工作报告广泛征求政府官员、专家学者和社会各界的意见和建议。文件的起草时间长达数月甚至更长，经过反复酝酿斟酌，吸收了许多修改建议。中国人民政治协商会议在协商民主中发挥着越来越重要的作用。政协委员来自社会各界，拥有专业知识和社会影响力。中国的协商民主丰富了民主形式、拓宽了民主渠道、加深了民主内涵。

西方国家一些人对中国共产党存有误解，部分原因在于中国的政治制度与西方国家不同。我想强调的是，世界上不存在完全相同的政治制度，也不存在适用于一切国家的政治制度模式。在西方国家，民主政治往往意味着多党选举，因为西方政党只代表一部分选民群体。中国共产党作为中国的执政党，代表全体中国人民的利益。因此，中国共产党正努力提高全体中国人民的生活水平，这涉及改革、法治、政府透明度、公众参与治理、增进民主自由、保障人权等各方面。中国共产党的使命感和治国理政能力，从中国抗击新冠肺炎疫情和消除绝对贫困的过程中可见一斑。我认为，中国赢得这两场战役的共同原因是中国共产党的领导和组织能力。

当然，中国共产党不会止步于此。中国设定了一个更广泛、更长远的目标，即实现共同富裕。这是中国共产党对中国人民的坚定承诺。在追求实现这一目标的过程中，中国将继续坚持改革开放，不断完善各项制度。中国共产党领导下的全过程人民民主，真正把发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享落到实处，具有显著优势。

（作者为中国改革友谊奖章获得者、美国库恩基金会主席）

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)