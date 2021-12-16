本报记者 曲 颂

全球抗疫的当务之急是破解疫苗赤字，消除“疫苗鸿沟”。疫情暴发初期，中国就提出新冠疫苗应该作为全球公共产品。迄今为止，中国已向世界120多个国家和国际组织提供了超过18.5亿剂疫苗，2021年全年将努力对外提供20亿剂。中国疫苗正用实力让越来越多国家投下“信任票”。

持续为各国提供抗疫支持

12月8日，中国政府援助阿富汗紧急人道主义物资项下的首批新冠疫苗及配套注射器运抵阿首都喀布尔国际机场。阿临时政府公共卫生部代理部长阿卜杜勒·巴里·奥马尔在机场举行的交接仪式上表示，疫情尤其是最新变异毒株奥密克戎给阿医疗卫生体系带来挑战，中方援助的疫苗将有力增强阿抗疫能力，阿方对此深表感谢。

11月25日，中国政府向老挝援助新一批新冠疫苗及抗疫物资。老挝卫生部部长本丰对中方提供的援助表示感谢。他说，疫情仍在肆虐，中方的及时驰援真正体现了两国守望相助、共克时艰、同舟共济的情谊。相信中方的有力支持能够帮助老方提升接种率、构筑免疫屏障。

首批中国政府援助牙买加政府的新冠疫苗交接仪式11月24日在牙买加首都金斯敦举行。牙买加总理霍尔尼斯出席仪式时，衷心感谢中国为牙方抗疫斗争提供的宝贵支持和援助。他表示，中方捐赠疫苗成功抵达是两国长期、强劲、持续合作的结果，牙买加将学习、借鉴中国经验，继续大力开展疫苗接种工作，持续深化两国战略伙伴关系。

菲律宾政府采购的中国科兴新冠疫苗11月中旬运抵菲首都马尼拉。菲政府应对新冠肺炎疫情总协调人卡利托·加尔韦斯说：“中国是真正的朋友，科兴公司是可信赖的疫苗供应者。”

中国援助叙利亚的新一批新冠疫苗11月14日完成交接。叙利亚卫生部部长哈桑·加巴什表示，中国新一批援助疫苗在当前的疫情形势下具有重要意义，能够帮助叙卫生部门推动和完善国民疫苗接种行动，这批援助是两国友好关系不断发展的见证。

中国向秘鲁捐赠的100万剂中国国药疫苗和116万支注射器于11月13日抵达。秘鲁首都利马的医疗工作者在主要街道和商业中心设立了临时疫苗接种点。秘鲁已收到约1500万剂国药疫苗。

11月12日，一批中国科兴新冠疫苗、制氧机和血氧仪等抗疫物资转交给泰国。泰国总理巴育感谢中方持续提供抗疫支持，表示泰方愿同中方进一步深化疫苗、抗疫药物等方面的研发和生产合作。

中国疫苗是安全、有效的

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班日前介绍，中国目前有26个新冠疫苗进入临床试验阶段，已经实现灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸疫苗、减毒流感病毒载体疫苗5条技术路线临床试验全覆盖。其中，14个疫苗在境外获批开展Ⅲ期临床试验，进展总体顺利。数据显示，中国疫苗在境外疫情高流行国家的10多亿剂次和国内20多亿剂次的接种中，安全性良好，副作用较低。

斯里兰卡斯里贾亚瓦德纳普拉大学今年7月发布了关于中国国药疫苗有效性的研究报告。结果显示，95%的人群在接种两剂国药疫苗后可产生抗体，81.25%的人群中可诱导产生中和抗体。研究还表明，中国疫苗对德尔塔毒株有明显效果。

秘鲁卫生部对卫生部门工作人员的调研显示，接种两针国药疫苗之后，住院率降低了87.8%，感染率降低了72.0%，表明国药疫苗有效降低了工作人员的患病风险。

11月18日，阿根廷国家疫苗安全委员会发布《儿童和青少年疫苗安全报告》指出，实际接种中，国药疫苗应用剂量最多，而不良反应事件通报率最低。阿根廷生物化学家兼研究员罗德里格·奇洛加在社交媒体发文表示，这些数据证实儿童接种新冠疫苗非常安全。

科兴在土耳其、印尼的Ⅲ期临床试验结果显示，疫苗对有症状感染的保护力数据分别为83.5%和65.3%。

12月6日，智利开始为3至5岁儿童接种中国科兴疫苗，首批接种的是有免疫抑制问题及患有基础疾病的该年龄段儿童。智利总统皮涅拉当天在首都圣地亚哥参加接种启动仪式时说，科兴疫苗安全有效，能够为智利近70万名3至5岁儿童提供保护。

智利公共卫生研究院于11月25日宣布给予科兴疫苗在3至5岁人群中的紧急使用许可。此前，智利公共卫生研究院已于9月6日批准科兴疫苗在6至17岁人群中紧急使用。该机构研究了科兴疫苗在中国3至17岁人群中的接种情况以及智利天主教大学免疫学与免疫治疗千年研究所的科兴疫苗Ⅲ期临床试验初步数据，作出了将科兴疫苗使用范围扩大到3岁以上人群的决定。

据委内瑞拉《宇宙报》网站11月5日报道，委内瑞拉传染病学会主席曼努埃尔·菲格拉日前表示，中国国药集团和科兴生物的疫苗已被证实安全有效。“这些疫苗在全世界已经投入使用很长时间，而且迄今为止已有多项研究证实了其有效性和安全性。”

厄瓜多尔卫生部日前宣布，从10月15日起为该国6至11岁儿童接种中国科兴疫苗。厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚表示，厄瓜多尔对中国疫苗的质量充满信心，中国是支撑该国疫苗接种计划的“脊梁骨”。

为实现疫苗公平可及作出巨大贡献

目前，中国已成为世界上对外提供新冠疫苗最多的国家，发展中国家迄今获得的疫苗大多数来自中国。经济学人智库发布报告称，截至10月末，全球已接种逾70亿剂疫苗，受中国疫苗带动，智利、柬埔寨接种率已达79%、77%，高于美欧等发达国家。

11月17日，在迎接中国援柬第七批新冠疫苗仪式上，柬埔寨首相洪森表示，中国陆续提供的援助和商采疫苗，帮助柬埔寨提前完成了国家第一阶段疫苗接种计划，即为全国6岁以上人群接种新冠疫苗。目前，柬全国各领域正逐步恢复开放，有力促进了经济复苏。柬埔寨国家疫苗接种计划的成功实施与中国提供的新冠疫苗密不可分，中国疫苗已成为柬维护公共卫生安全、拯救人民生命的关键。“中国是柬埔寨真正的‘铁杆朋友’，始终在柬困难时期提供及时、无条件的支持和帮助。”

特立尼达和多巴哥总理办公室11月13日通过社交媒体宣布，该国总理罗利日前在首都西班牙港接种了中国国药疫苗加强针。

塞尔维亚总统武契奇11月7日在首都贝尔格莱德接种第三剂中国国药疫苗。他接种后表示感觉很好，并鼓励人们积极接种新冠疫苗。此前，塞尔维亚已收到多批中国生产的新冠疫苗。将用于生产中国新冠疫苗的塞尔维亚疫苗工厂也已开始施工建设。

由世界卫生组织、流行病防范创新联盟、全球疫苗免疫联盟共同领导的“新冠疫苗实施计划”，旨在确保所有参与的国家和经济体都能公平获得新冠疫苗。目前该计划向全球144个国家和地区分发的疫苗已经超过5亿剂。截至11月12日，中国已向“新冠疫苗实施计划”供应超过7000万剂疫苗，并同19个发展中国家开展疫苗联合生产，让中国疫苗以更快速度、更低成本抵达更多国家。

流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特表示，中国在推动加强抗疫国际合作，围绕共享样本、共享数据、共享应对措施方面，发挥着重要作用。通过快速开发多种疫苗，并在全球范围内共享这些疫苗，“中国已经为全球努力实现疫苗公平可及作出巨大贡献，我们非常感谢中国作出的贡献”。

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)