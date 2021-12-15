人民网联合国12月14日电 （记者李晓宏）当地时间12月14日，中国常驻联合国副代表戴兵在经社理事会关于《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）吹风会上发言，呼吁各方应聚焦务实行动，落实COP26成果，大力推动绿色低碳发展。发达国家应切实兑现对发展中国家的资金承诺，增加对发展中国家的技术和能力建设支持。

戴兵说，《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）第26次缔约方大会（COP26）上月在格拉斯哥顺利闭幕。中方欢迎大会通过《格拉斯哥气候协议》、完成《巴黎协定》实施细则遗留问题谈判，并在气候适应目标、损失和损害、资金、技术等方面取得积极进展。

戴兵表示，中方高度重视气候变化问题，始终以负责任态度积极参与全球气候治理。本次大会期间，习近平主席发表书面致辞，提出维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型三点主张。中方代表团积极参与各项议题谈判磋商，主张坚持UNFCCC和《巴黎协定》的目标和要求，落实“共同但有区别的责任”等原则和国家自主决定贡献的制度安排，切实维护了广大发展中国家利益，为大会成功作出了重要贡献。

戴兵强调，COP26已落下帷幕。下一步，各方应聚焦务实行动，将“落实”作为关键词，大力推动绿色低碳发展，加快落实2030年可持续发展议程。

戴兵表示，中方将继续坚定不移支持多边主义，深度参与全球气候治理进程，努力落实好碳达峰碳中和目标，并通过落实全球发展倡议、深化南南合作、共建绿色“一带一路”，大力支持发展中国家能源绿色低碳发展。中国将于明年2月举办北京冬奥会。中方坚持绿色办奥，将在奥运历史上首次实现全部场馆100％使用绿色电力，实现冬奥会碳中和。《生物多样性公约》第15次缔约方大会第二阶段会议将于明年春季在中国昆明召开，中方愿继续同各方加强沟通，凝聚共识，推动达成既具雄心又务实平衡的“2020年后全球生物多样性框架”，努力构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。

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