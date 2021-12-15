新华社北京12月14日电 12月14日，国务委员兼外长王毅应约同巴拿马外长莫伊内斯通电话。

王毅表示，中国视巴拿马为平等的战略合作伙伴，将巴置于中国对拉美外交的重要位置上。中巴建交是一个正确决定，完全符合两国的根本和长远利益，经得起时间和历史的检验。中方赞赏巴方恪守一个中国原则，这是两国关系的政治基础。中方作为巴拿马的好朋友、好伙伴，将一如既往在国际舞台上支持巴方维护正当权益，包括巴方对运河的主权。中巴合作是南南合作，是发展中国家之间的相互支持和帮助，目的是实现共同发展和繁荣。中国在拉美地区从没有地缘政治考虑。

王毅说，巴拿马是西半球重要物流枢纽，也是最早参与共建“一带一路”的拉美国家。今年1至10月，中巴贸易额增长27.2%，其中巴对华出口额增长187%，中国已成为巴最大贸易伙伴。双方应加强发展战略对接，推进务实合作，助力两国发展振兴。中方也愿同巴方加强在联合国、中拉论坛等多边机制中的配合，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展，更好维护发展中国家特别是中小国家权益。

莫伊内斯表示，巴中4年前建交毫无疑问是一个正确决定。当前，中国已是巴拿马和拉美地区的重要战略伙伴。巴中关系前景广阔，合作潜力巨大，大有可为。巴方坚定奉行对华友好政策，恪守一个中国原则，期待同中方进一步加强双边关系，深化经贸、物流等领域务实合作。巴政府宣布从2022年起将中国农历新年定为巴全国性节日，并将春节庆祝活动列入巴国际旅游推介计划，这充分表明巴进一步推广中国文化的积极意愿。巴拿马愿同中国加强在拉美区域和次区域组织中的合作。

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