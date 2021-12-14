新华社莫斯科12月14日电 专访：俄中元首视频会晤将有力增进两国战略互信——访俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长洛马诺夫

新华社记者黄河

中国国家主席习近平将于12月15日在北京同俄罗斯联邦总统普京举行视频会晤。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫14日在接受新华社记者电话采访时表示，即将举行的元首视频会晤将有力增进两国战略互信。

洛马诺夫表示，俄中两国战略互信经过多年累积，已达到很高水平。最近两年，面对新冠疫情等不利因素，俄中关系依然表现出极强的稳定性。俄中经贸合作持续发展，政治对话不断加强，两国在重大国际问题上相互支持，在国际事务中密切协调配合。

“国与国之间积累互信需要一个长期过程。俄中两国交往实践证明，国家间拥有高水平互信，两国关系发展前景就充满光明。”洛马诺夫说。

洛马诺夫认为，俄中两国元首此次视频会晤具有重要意义。两国领导人秉持外交传统，在临近年终时回顾总结两国一年来的各领域合作情况，共同擘画新一年双边关系发展方向。

展望未来，洛马诺夫说，俄中双方应着重考虑如何进一步加强双边关系，共同应对百年未有之大变局带来的诸多挑战。

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