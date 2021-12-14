人民网曼谷12月14日电 （记者刘慧）吉隆坡消息：为庆祝马来西亚二十四节令鼓诞生33周年，“马中交流·鼓舞云天”二十四节令鼓云端交流会11日到12日举行。

本次活动由吉隆坡中国文化中心、马来西亚二十四节令鼓协会主办，马来西亚留华同学会协办，主题为“节气轮转，三三不息”。

本次活动开幕礼上，国家非物质文化遗产展览展示研究中心执行主任孙冬宁和北京师范大学教授萧放进行二十四节气民俗与文化演说，中马一共11支鼓队代表也参与了汇报。交流会上还举办了中马二十四节令圆桌会议，针对疫情下中国高校的训练以及推动中国节令鼓职业化发展进行探讨。

吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫表示，文化交流和融合不受空间的限制，大家能克服疫情限制，以线上方式共同庆祝二十四节令鼓诞生33周年，并一起回顾24年来节令鼓在中国发展取得的成果，实属不易。33年来，节令鼓不只是在马来西亚繁荣发展，也在全球各地遍地开花，发展壮大到几百支鼓队，拥有上万名鼓手，而且大多数为年青人。由此可见，节令鼓文化深入人心，更是架起文化和心灵沟通的桥梁。有各方的支持，加上大家对中华文化的传承之心，相信二十四节令鼓文化的未来让人期待。

二十四节令鼓创办人陈再藩表示，今年也是二十四节令鼓扎根于泉州华侨大学24周年，在这重要的日子，十分开心能与中国的鼓队进行交流。希望马中之间借此发展和推动文创事业，促进两国鼓队更深入交流。

二十四节令鼓由陈再藩先生和陈徽崇先生于上世纪80年代末共同创造，后来由马来西亚留学生传入中国，是中马两国文化交流的结晶。

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