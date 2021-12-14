新华社北京12月14日电 12月13日，《联合国反腐败公约》第九届缔约国会议在埃及沙姆沙伊赫开幕。外交部副部长谢锋线上出席会议，并接受采访。

谢锋表示，中国共产党作为百年大党反腐成就举世瞩目。十九届六中全会要求全党必须继续推进新时代党的建设新的伟大工程，坚持全面从严治党，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。这是中国共产党的庄严承诺，也是中国坚定参与和支持全球反腐败事业的郑重宣示。中国已经成为国际社会反腐败的一面旗帜，越来越多国家借鉴中国反腐败成就和经验。中方坚决反对打着“反腐败”旗号，把腐败问题工具化，行干涉他国内政之实；坚决反对打着“民主”旗号，以意识形态划线，行拉帮结伙搞小圈子之实；坚决反对打着“法治”旗号，滥施长臂管辖，行践踏国际法之实。中方愿以反腐败国际合作“四项主张”为引领，同各方一道，切实履行《联合国反腐败公约》义务，加强协调合作，为全球反腐败治理贡献中国方案和力量，为构建人类命运共同体作出贡献。

《联合国反腐败公约》于2003年10月通过，2005年12月生效，我国于2005年10月批准该公约。

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