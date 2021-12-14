新华社北京12月14日电 12月13日，《联合国反腐败公约》第九届缔约国会议在埃及沙姆沙伊赫以线上线下混合形式开幕。中央纪委副书记、国家监委副主任傅奎线上出席，并发言阐述中方有关立场。

傅奎肯定联合国大会反腐败问题特别会议对全球反腐败治理的重要意义，宣介中国共产党作为百年大党全面从严治党和反腐败斗争经验，表示中国认真履行《联合国反腐败公约》义务，高举多边主义旗帜，高度重视反腐败国际合作，积极开展跨境腐败治理和国际追逃追赃，呼吁各国拒绝成为腐败分子和腐败资产的“避风港”，不搞反腐败执法合作小圈子，维护和发展基于《联合国反腐败公约》的全球反腐败治理规则体系，切实消除追逃追赃各种障碍。中方愿与各国共同努力，坚持以中方提出的反腐败国际合作“四项主张”为引领，坚持公平正义、惩恶扬善，坚持尊重差异、平等互鉴，坚持合作共赢、共商共建，坚持信守承诺、行动优先，为构建人类命运共同体贡献力量。

会议期间，中方与联合国毒品和犯罪问题办公室共同举办“一带一路”反腐败项目参与方全体会议和“信守承诺，拒绝腐败避风港”边会。

《联合国反腐败公约》是反腐败领域最具权威性和影响力的全球性法律文件，目前有188个缔约国。本届缔约国会议将就《联合国反腐败公约》履约、反腐败国际合作、资产追回、预防腐败、技术援助等重要议题进行审议和磋商。

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