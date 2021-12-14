新华社北京12月14日电 综合新华社驻外记者报道：13日，蒙古国报告新增新冠确诊病例94例，为3月11日以来单日新增病例数最低。但在越南，当天报告新增确诊病例15377例，其中首都河内报告新增确诊病例1000例，创疫情暴发以来单日确诊新高。此外，阿曼当日首次报告奥密克戎毒株感染病例。

据蒙古国卫生部13日发布的数据，该国当日新增新冠确诊病例94例，累计确诊386635例；新增死亡病例3例，累计死亡1963例。目前蒙古国有3100多名新冠患者住院治疗，另有5500多名患者在社区医疗机构指导下居家隔离治疗。

截至13日，蒙古国约340万人口中有69.6%已接种至少一剂新冠疫苗，66.3%完成两剂疫苗接种，加强针接种人数超过80万。

蒙古国卫生部门认为，新冠确诊病例迅速下降与疫苗接种以及德尔塔毒株传播得到有效遏制有关。

越南疫情近期持续强势反弹。据越南卫生部13日公布的数据，越南当天报告新增确诊病例15377例，累计确诊已达1428428例；新增死亡病例242例，累计死亡28081例。首都河内当日新增确诊病例1000例，刷新疫情暴发以来单日确诊病例数最高纪录。

数据显示，越南自4月底出现新一轮疫情以来，疫情比较严重的是南部的胡志明市及其他一些南部省市。越南全国累计接种新冠疫苗近1.33亿剂，其中约5800万人完成了两剂疫苗接种；河内市18岁以上人群中，超过95%的人至少接种了一剂疫苗。

阿曼卫生部13日晚间宣布，两名曾出境旅游的阿曼公民被确诊感染奥密克戎毒株，这是阿曼境内首次发现该毒株感染病例。当前这两名感染者正在接受治疗，身体状况稳定。

阿曼卫生部呼吁民众严格遵守防疫措施，尽量避免前往人员密集场所，并希望年满18岁人员主动到当地卫生保健机构接种新冠疫苗加强针。本月12日，阿曼政府开始为该国18岁以上人群接种新冠疫苗加强针。

据阿曼卫生部最新统计，阿曼13日新增确诊病例10例，其中2例为奥密克戎毒株感染者。截至目前，该国累计确诊304724例，累计死亡4113例。（参与记者：阿斯钢、苏力雅、陶军、杨元勇）

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