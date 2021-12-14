新华社莫斯科12月14日电 综述：元首外交引领中俄关系走深走实

新华社记者耿鹏宇 华迪

中国国家主席习近平将于15日同俄罗斯总统普京举行视频会晤，这将是两国元首继今年6月以来年内又一次举行视频会晤。今年以来，在元首外交引领下，两国以庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为新起点，积极推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系继续走深走实，双方在经贸、科技、能源、军事等各领域合作持续发力，不断取得新成果。

中俄始终秉承《中俄睦邻友好合作条约》精神，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，及时就彼此关切的重大问题深入磋商、坦诚交流。双方在坚持多边主义、维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序方面有战略共识。

今年以来，中俄元首外交频密。5月19日，两国元首共同见证中俄核能合作项目开工仪式；6月28日，两国元首举行视频会晤，宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期；7月8日，习近平就俄客机失事向普京致慰问电；8月25日，习近平同普京通电话，双方就中俄关系及阿富汗局势等问题深入交换意见。

中俄两国积极克服新冠疫情影响，双边贸易逆势上扬。中国已经连续多年成为俄第一大贸易伙伴。2018年，两国贸易额首次突破1000亿美元。虽受疫情影响，两国贸易额去年仍保持了这一水平。今年，两国经贸重回增长轨道，双边贸易额创下历史新高。此外，双方已制定完成《中俄货物贸易和服务贸易高质量发展的路线图》，为实现两国贸易额2000亿美元目标作出了规划。

能源合作是中俄务实合作的重要方向。中国正在与俄罗斯合作开发俄境内最大的液化天然气项目之一——亚马尔液化天然气项目；5月18日，中俄东线（永清—上海）天然气管道南端的关键控制性工程——长江盾构穿越工程在江苏南通正式掘进；5月19日，中俄核能合作项目——田湾核电站7、8号机组和徐大堡核电站3、4号机组正式开工，这4台机组是中俄迄今最大的核能合作项目。

科技创新是中俄最富前景的合作领域之一。3月9日，两国签署了《关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录》，启动国际月球科研站的合作；4月，两国发布关于合作建设国际月球科研站的联合声明；11月26日，中俄科技创新年闭幕。活动期间，双方举办上千场科技创新合作交流活动，积极推动两国在疫情防控、航空航天、核能、数字经济等领域取得一批丰硕合作成果，双方商定了科技创新合作路线图，中俄联合科技创新基金成功启动。

两军各领域交流合作日益深入，战略沟通迈上新台阶，务实合作实现新突破，机制建设取得新进展，为两国关系不断充实战略内涵。今年以来，两军在疫情防控常态化背景下成功组织系列联合演训活动。俄军首次来华参加中方“西部·联合-2021”演习，双方共同举行“海上联合-2021”演习和首次海上联合巡航，组织实施第3次联合空中战略巡航，共同参加上合组织“和平使命-2021”联合反恐军演，继续深化“国际军事比赛-2021”框架内相关合作，进一步提升了两军联合行动能力。

在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系正不断向前迈进，并将变得更加成熟、稳定、坚韧，两国将继续深化各领域务实合作，为构建人类命运共同体贡献中俄智慧和中俄方案。

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