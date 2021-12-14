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中方援缅甸国家体育馆维修改造项目竣工交付

2021年12月14日16:25 | 来源：新华网
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新华社仰光12月14日电（记者张东强 车宏亮）中国政府援助缅甸国家体育馆维修改造项目交接仪式14日在缅甸仰光举行。

中国驻缅甸大使陈海代表中方同缅方签署并交换项目交接证书。陈海表示，这一体育馆由中国政府于20世纪80年代出资援建，是象征中缅胞波友谊的标志性项目。为进一步发挥国家体育馆的作用，中国政府决定无偿对它进行维修改造。中方高度重视两国体育领域合作，近年来持续支持缅甸发展体育事业，今后愿进一步推动中缅体育领域合作深入开展。

缅甸体育和青年事务部长敏登赞表示，中国政府为缅甸国家体育馆的建设提供了全方位帮助，缅方深表感谢。体育馆自启用以来多次承办国内、国际赛事，为缅甸培养了大批优秀体育人才。

据介绍，中方援缅甸国家体育馆维修改造项目交接后，中方还将为缅方维护人员提供必要的技术培训。

缅甸国家体育馆1986年竣工并投用，占地6.95公顷，总建筑面积2.6万平方米。维修改造项目开工仪式2019年8月举行。该项目对室内外装修、机电设备、灯光音响等进行了升级改造。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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