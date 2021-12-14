新华社布鲁塞尔12月13日电（记者李骥志）欧盟国家外长13日开会决定，对俄罗斯私营军事实体瓦格纳组织实施制裁，目的是遏制该组织在乌克兰边境地带等地区的活动。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会后举行的新闻发布会上说，制裁将针对瓦格纳组织及与其有关联的8名个人和3家实体，措施包括冻结财产和禁止受制裁者进入欧盟。

欧盟理事会发表声明称，瓦格纳组织招募和训练军事人员并把他们派往世界多个冲突地区，包括乌克兰顿巴斯地区、利比亚、叙利亚和中非共和国等，对地区安全构成威胁。

博雷利警告，俄罗斯若有任何侵略乌克兰的行为，都将招致政治后果并付出“高昂经济代价”。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署大量军事人员和装备。美国和乌克兰声称俄罗斯在俄乌边境集结重兵，可能准备“入侵”乌克兰。俄方否认这一说法。

据克里姆林宫消息，英国首相约翰逊13日与俄罗斯总统普京通电话，表达了对乌克兰东部边境局势的担忧。普京则表示反对北约进一步东扩，反对其在乌克兰部署武器，并强调应立即就此展开谈判。

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