人民网华盛顿12月14日电 （记者李志伟）美国司法部近日宣布，此前美国海军在阿拉伯海从4艘悬挂外国国旗的邮轮上扣押的110万桶伊朗石油产品，已被美国政府以2668万美元的价格出售。分析人士指出，美国扣船卖油，以霸凌手段在海外抢夺他国物资的行径，体现了美国长期以来将国内法凌驾于国际法和国际规则之上实施“长臂管辖”的恶习，充分暴露其恃强凌弱的霸权心态。

美国司法部称，这是美国政府有史以来规模最大的“收缴伊朗武器和石油”的行动，未来将继续动用“一切可用的手段”打击任何“试图伤害美国及其盟友的人”。美国司法部没有说明美国海军何时扣押伊朗的110万桶石油产品。美国政府认为，伊朗伊斯兰革命卫队准备把这些石油运往委内瑞拉，因此于2020年7月向哥伦比亚特区法院提交起诉书要求“没收”这些石油。哥伦比亚特区法院10月同意了这一要求。

这不是美国政府第一次公然出售扣押的伊朗原油。据美联社报道，美国今年2月在阿联酋富查伊拉港外扣押悬挂利比里亚国旗的“阿希莱亚斯”号油轮，美方认为船上的200万桶原油与伊朗伊斯兰革命卫队有关，依据美国国内“反恐法律”将这批原油没收。美方将“阿希莱亚斯”号带回休斯敦后，以1.1亿美元的价格出售了这200万桶石油。伊朗外交部发言人今年2月将美方拦截原油的行为称为“海盗行径”，指责“美国以虚假借口实施这种行为非常可耻”。

伊朗分析人士马吉德·阿巴西指出，美国的此类行为已不是第一次，美方近年来多次违反国际法，根本不考虑其“海盗行为”对他国造成的伤害。今年11月，伊朗迈赫尔通讯社报道说，伊朗伊斯兰革命卫队还在阿曼湾海域“成功挫败一起美国窃取一艘伊朗巨型油轮的企图”。当时，美国在阿曼湾海域没收了一艘运载伊朗石油的油轮，并打算将油轮引向未知的目的地。伊朗伊斯兰革命卫队海军部队在被盗油轮的甲板上利用直升机行动夺回了该油轮，并将其引向伊朗领海内。

除了强行扣押转卖他国石油，美国还被曝光从叙利亚窃取石油等资源。2020年9月，曾有30辆满载叙利亚石油的美国油罐车从叙利亚越境前往伊拉克。叙通社称，这些石油是美方窃取的，并通过非法通道越境前往伊拉克。俄罗斯卫星通讯社报道说，美军与叙利亚民兵铺设通往伊拉克境内的管道，“每天基本都在‘偷’叙利亚石油”。叙利亚石油部长巴萨姆·图马说，如今叙利亚90%的石油资源掌握在美国及其盟友手中，“美国和他们的盟友像海盗一样瞄准我们的石油财富和油轮”。

“明火执仗地劫掠并变卖伊朗、叙利亚等国石油牟利的行径，充分暴露了美国恃强凌弱，视国际贸易与航运规则为无物的霸权心态。”上海外国语大学中东研究所教授丁隆表示，长期以来，美国将国内法凌驾于国际法之上，以所谓“长臂管辖”为强盗行径披上合法外衣，“用‘海盗式’的手段劫掠别国物资，‘吃相’之难看令人乍舌。为了蝇头小利全然不顾大国形象，将严重损害美国的软实力，为国际社会所不齿”。

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