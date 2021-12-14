新华社雅加达12月14日电印度尼西亚东努沙登加拉省北部海域14日上午发生7.5级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。印尼地震监测部门已发布海啸预警。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，地震发生于雅加达时间10时20分（北京时间11时20分），震中位于东努沙登加拉省弗洛勒斯岛东北部112公里处海域，震源深度为12公里。

印尼气象、气候和地球物理局记录到距离震中较近的岛屿和乡镇有较强震感。本次地震发生后半小时，该机构记录到震中附近还发生了两次震级分别为5.6级和5.5级的余震。

该局已就本次地震发布海啸预警，提醒居民保持冷静和警惕，建议民众密切关注当地政府、印尼国家抗灾署等机构关于防范地震海啸的提示。

另据美国地质调查局地震信息网消息，本次地震的震级为7.3级，震源深度为18.4公里。

印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。2018年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震及其引发的海啸造成2000多人死亡。

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