人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

印尼东努沙登加拉省附近海域发生7.5级地震

2021年12月14日13:42 | 来源：新华网
小字号

新华社雅加达12月14日电印度尼西亚东努沙登加拉省北部海域14日上午发生7.5级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。印尼地震监测部门已发布海啸预警。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，地震发生于雅加达时间10时20分（北京时间11时20分），震中位于东努沙登加拉省弗洛勒斯岛东北部112公里处海域，震源深度为12公里。

印尼气象、气候和地球物理局记录到距离震中较近的岛屿和乡镇有较强震感。本次地震发生后半小时，该机构记录到震中附近还发生了两次震级分别为5.6级和5.5级的余震。

该局已就本次地震发布海啸预警，提醒居民保持冷静和警惕，建议民众密切关注当地政府、印尼国家抗灾署等机构关于防范地震海啸的提示。

另据美国地质调查局地震信息网消息，本次地震的震级为7.3级，震源深度为18.4公里。

印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。2018年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震及其引发的海啸造成2000多人死亡。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部