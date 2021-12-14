新华社阿比让12月13日电（记者郑扬子）尼亚美消息：中国政府援助尼日尔政府的第二批新冠疫苗13日运抵尼首都尼亚美。尼公共卫生部长伊利亚苏·马伊纳萨拉、中国驻尼大使蒋烽等在机场出席交接仪式。

马伊纳萨拉在致辞时表示，一直以来，中方向尼提供无私援助，为推动尼经济社会发展作出了积极贡献，尤其是在医疗卫生领域，中方为尼援建了尼亚美综合医院，连续多年向尼派遣医疗队并无偿援助大量医疗物资。此次中方向尼慷慨援助新一批新冠疫苗，尼政府和人民深表感激，这将进一步增强尼疫苗接种能力，帮助尼政府为更多民众接种疫苗，早日实现尼方确定的接种目标。

蒋烽在致辞中说，中国在尼暴发疫情后捐赠了大量医疗物资并率先向尼提供了疫苗援助，中尼同舟共济、守望相助，谱写了合作抗疫的动人篇章。中国一直是发展中国家的可靠伙伴，致力于为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。

据尼日尔公共卫生部13日发布的数据，该国累计新冠确诊病例为7163例，累计死亡269例，累计治愈6879例。

(责编：艾雯、刘洁妍)