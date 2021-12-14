人民网联合国12月13日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽13日在安理会审议国际刑庭余留机制工作报告会上发言呼吁，国际刑庭余留机制与有关各方加强沟通，增进互信，照顾彼此合理关切，借鉴国际刑庭成功实践，携手打击有罪不罚。

耿爽说，国际刑庭余留机制工作报告期间内，在联合国前南斯拉夫问题国际刑事法庭（前南刑庭）庭长卡梅尔·阿吉乌斯带领下，余留机制克服新冠肺炎疫情困难，有序推进司法活动，特别是按照预估时间表对三个案件作出判决。检察官办公室亦继续努力追查逃犯，积极推进案件审理和上诉工作。中方对此表示赞赏和支持。

耿爽指出，根据安理会决议，余留机制应是一个高效率的小型临时机构，其职能和规模应随时间推移逐渐缩减。中方希望余留机制依循安理会决议授权开展活动，特别是基于工作报告提出的预估时间表，及时高效完成未决案件司法程序。在此过程中，余留机制应合理分配财政资源，重点保障司法活动。随着未决案件数量的减少，余留机制应适当压缩开支。

耿爽表示，余留机制同有关国家开展务实有效合作，对于机制完成授权、推进工作具有重要意义。中方希望余留机制与有关各方加强沟通，增进互信，照顾彼此合理关切，借鉴国际刑庭成功实践，携手打击有罪不罚。

耿爽表示，中方期待余留机制进一步落实安理会国际法庭问题非正式工作组和联合国内部监督事务厅提出的各项建议，改进工作方法，提高工作效率，确保有序推进重点案件调查、起诉和审判工作，并推动合理解决无罪释放人员和刑满释放人员重新安置等问题。

国际刑事法庭余留机制是联合国安全理事会于2010年设立的国际法庭，负责处理前南斯拉夫问题国际刑事法庭和卢旺达问题国际刑事法庭结束工作并关闭后，所各自余留下的任务。

(责编：王禹蘅、常红)