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联合国警告说也门面临严重饥荒

2021年12月14日09:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 联合国世界粮食计划署发布报告称，持续的战火造成也门超过一半以上的人口面临严重饥荒，5岁以下的儿童有一半人营养不良，也门局势发展令人担忧。

沙特《中东报》14日发表题为“世界粮食计划署警告也门陷入饥荒”的文章说，持续激烈的战火造成成千上万人的也门人流离失所，数百万人无法获得援助在挨饿。报告指出，也门是全球最严重的人道主义危机国家之一，目前全国一半以上（1620万）的人面临严重饥饿，5岁以下的儿童有一半（230万）严重营养不良。报告说，尽管向约1300万也门人提供了紧急粮食援助，但这远远不够。由于计划署缺乏资金，近300万人在过去19个月里不能每月得到援助，许多家庭每天只能吃一顿饭。

报告称，也门货币贬值是加剧饥饿的主要原因之一。12月初，创下1美元兑换1600也门里亚尔最新水平，另外，也门外汇储备枯竭，没有资金从国外购买粮食。报告还表示，也门战火已经燃烧了7年，期间许多家庭多次流离失所，从一个临时营地迁移到另一个营地，多次逃难的家庭是粮食无保障的最大群体。报告呼吁国际社会采取具体行动尽快使也门战火熄灭。（安国章）

(责编：王禹蘅、常红)

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