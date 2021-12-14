新华社开罗12月13日电（记者王尚）亚丁消息：一名也门政府官员13日表示，政府军在该国中部马里卜省的最高军事指挥官纳萨尔·蒂巴尼当天在与胡塞武装的交火中阵亡。

这名不愿透露姓名的官员说，13日早晨，蒂巴尼率领政府军在马里卜省首府马里卜市南部的山脉附近与胡塞武装展开激战，随后胡塞武装人员开枪打死了蒂巴尼和多名政府军士兵。

蒂巴尼是也门政府军最有影响力的高级军官之一，曾多次指挥针对胡塞武装的重大战役。

马里卜省是也门石油主产区，也是目前内战双方争夺的焦点。今年2月以来，胡塞武装在该省发动猛烈攻势，现已占领该省大部分地区。也门政府军则在沙特阿拉伯主导的多国联军的帮助下，对胡塞武装发动反击。最新数据显示，马里卜激战已造成近2万名战斗人员死亡。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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