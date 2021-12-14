新华社马那瓜12月13日电 综述：尼加拉瓜各界积极评价尼中复交

新华社记者吴昊 赵凯

中国与中美洲国家尼加拉瓜10日恢复大使级外交关系后，尼各界人士连日来积极评价两国复交，认为同中国复交是尼加拉瓜政府做出的正确决定，两国合作将给他们带来更多发展机遇，造福当地民众。

尼加拉瓜总统顾问、政府代表劳雷亚诺·奥尔特加表示，尼中恢复外交关系标志着尼执政党桑地诺民族解放阵线和中国共产党以及尼中两国人民之间的“联系”得到恢复和确认。尼中两国复交建立在一个中国原则基础上，桑地诺民族解放阵线和尼政府将始终尊重这一原则。

尼加拉瓜马萨亚市市长雅尼娜·诺格拉说，尼中两国复交十分重要，马萨亚的支柱产业是旅游业和手工业，希望未来能够与特点相近的中国城市发展为友好城市，开展社会及文化领域的交流合作。

新华社记者于11日抵达尼首都马那瓜，成为两国复交后首批进入尼加拉瓜的中国记者。尼文化小城尼基诺奥莫市市长埃尔维斯·塔皮亚告诉记者，两国复交是尼加拉瓜做出的正确决定，希望两国合作能为尼基诺奥莫市带来更多发展机遇，推动经济发展。

以旅游业为主要经济来源的小城卡塔琳娜只有1万人口，但每个周末能接待至少5000名来自世界各地的游客。市长埃德加·耶戈说，与中国复交是尼政府做出的正确选择，人们对政府的决定感到高兴。尼加拉瓜人民欢迎中国人民到尼旅游。耶戈认为，中国是迅速发展的经济大国、科技大国，值得尼加拉瓜学习。

尼加拉瓜国立自治大学社会学家俾斯麦·谢罗表示，尼中两国复交将为尼加拉瓜带来巨大机遇。中国成为尼加拉瓜的伙伴，将有助于尼生产商向中国市场出口，同时也将推动两国在文化、教育等领域的合作。

马那瓜市民曼努埃尔·埃斯皮诺萨说，期盼尼中两国复交后能带动更多投资，带来更多就业机会。

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