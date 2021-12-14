新华社北京12月13日电（记者王宾、孙楠）外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上表示，第10届奥林匹克峰会宣言发出了国际体育界支持北京冬奥会、反对体育政治化的共同呼声。个别国家站在国际社会对立面，利用北京冬奥会搞政治作秀和政治操弄不得人心，也绝不会得逞。

有记者问：第10届奥林匹克峰会近日通过线上会议的方式举行。峰会公告指出，北京冬奥会的举办将开启全球冬季运动的新时代，峰会坚决反对将奥林匹克运动与体育“政治化”，并且强调了国际奥委会、奥运会以及整个奥林匹克运动保持政治中立的重要性。发言人能否进一步介绍有关情况?

汪文斌说，国际奥委会12月11日以视频方式召开第10届奥林匹克峰会。国际奥委会主席巴赫、主要国际单项体育联合会主席等国际体育官员以及中国、俄罗斯、美国等有关国家奥委会官员出席了峰会。

他指出，针对个别国家宣布不派政府官员出席北京冬奥会一事，峰会发表宣言，坚决反对将奥林匹克运动和体育政治化的行为，着重强调国际奥委会、奥运会以及奥林匹克运动保持政治中立的重要性。宣言还欢迎第76届联大协商一致通过了由173个国家共提的奥林匹克休战决议，表示这体现了联合国会员国对北京冬奥会的大力支持。

“峰会宣言发出了国际体育界支持北京冬奥会、反对体育政治化的共同呼声，这也再次说明个别国家站在国际社会对立面，利用北京冬奥会搞政治作秀和政治操弄不得人心，也绝不会得逞。”汪文斌说。

(责编：艾雯、刘洁妍)