新华社埃及沙姆沙伊赫12月13日电（记者吴丹妮）为期五天的《联合国反腐败公约》第九届缔约国会议13日在埃及沙姆沙伊赫开幕，与会代表将就反腐败领域预防措施、技术援助、资产追回、加强国际合作等议题进行深入讨论。

会议以线上线下混合形式召开，共有来自《联合国反腐败公约》缔约国、国际组织等2000余名代表出席。

这是12月13日在埃及沙姆沙伊赫拍摄的《联合国反腐败公约》第九届缔约国会议现场。新华社记者 王东震 摄

联合国秘书长古特雷斯在视频发言中说，本次会议是加强反腐败国际合作的重要机会。解决腐败问题对于保护人权以及确保包容性、可持续发展至关重要。

12月13日，联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加达·瓦利在埃及沙姆沙伊赫举行的《联合国反腐败公约》第九届缔约国会议上发言。新华社记者 王东震 摄

联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加达·瓦利在现场致辞时说，当前各国正面临新冠疫情的严峻挑战，然而反腐败工作依然需要持续推进。腐败与疫情一样都会对各国可持续发展造成影响，人们需要从根本上改变思维方式，在各个层面拒绝腐败。

12月13日，埃及总理马德布利在沙姆沙伊赫举行的《联合国反腐败公约》第九届缔约国会议上发言。新华社记者 王东震 摄

埃及总理马德布利在现场致辞时说，腐败破坏国家发展与繁荣，削弱民众对公共机构的信心，并对人权事业产生负面影响。

《联合国反腐败公约》是反腐败领域最具权威性和影响力的全球性法律文书，于2005年12月14日生效。

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