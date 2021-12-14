新华社索非亚12月13日电（记者林浩）保加利亚议会13日批准成立新一届政府，“我们继续变革”联盟领导人之一基里尔·佩特科夫出任总理。

保加利亚议会当天以134票赞成、104票反对的表决结果通过新一届政府成员名单。除总理外，新政府设5名副总理和15名部长，“我们继续变革”联盟的另一位领导人阿森·瓦西列夫任负责欧盟基金的副总理兼财政部长，看守内阁总理斯特凡·亚涅夫任国防部长。

佩特科夫当天表示，应对新冠疫情危机是新政府面临的紧迫任务之一。此外，政府将对腐败采取“零容忍”态度，提高保加利亚的创新力和竞争力，在经济上努力赶上其他欧洲伙伴。

佩特科夫出生于1980年，曾担任保加利亚看守内阁经济部长。今年9月，佩特科夫与瓦西列夫共同成立“我们继续变革”联盟。

保加利亚今年4月和7月举行过两次议会选举，但选举出的具备组阁资格的政党或政党联盟均未能成功组阁。在11月举行的年内第三次议会选举中，“我们继续变革”联盟得到国民议会240个席位中的67席，获得组阁权。随后，“我们继续变革”联盟与保加利亚社会党所在的政党联盟、“民主保加利亚”联盟和“有这样一个民族”结成执政联盟。

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