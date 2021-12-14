新华社日内瓦12月13日电（记者聂晓阳 陈俊侠）中国特命全权裁军事务大使李松13日率团出席在日内瓦召开的联合国《特定常规武器公约》第六次审议大会，并向大会提交了《中国关于规范人工智能军事应用的立场文件》。这是中国首次就规范人工智能军事应用问题提出倡议。

李松当天在接受中国常驻日内瓦记者联合采访时表示，中国提出的工作文件是《特定常规武器公约》框架下首份关于人工智能安全治理问题的立场文件。文件聚焦人工智能军事应用涉及的研发、部署、使用等重要环节，并就如何在军事领域负责任地开发和利用人工智能技术提出解决思路。

李松指出，随着人工智能技术的快速发展和广泛应用，人工智能安全治理成为国际社会共同课题。人工智能技术的军事应用，在战略安全、治理规则、道德伦理等方面可能产生深远影响和潜在风险。中方认为，在世界和平与发展面临多元挑战的背景下，各国应秉持共同、综合、合作、可持续的全球安全观，通过对话与合作，就如何规范人工智能军事应用寻求共识，构建有效治理机制，避免人工智能军事应用给人类带来重大损害甚至灾难。

李松说，中国去年提出了《全球数据安全倡议》，这是数据安全领域首屈一指、综合全面的全球性倡议，为维护数据安全、促进数字发展与合作、推进全球数字治理贡献了中国智慧。在此基础上，中国同阿拉伯国家于今年3月共同发表《中阿数据安全合作倡议》，标志着发展中国家在携手推进全球数字治理方面迈出了重要一步。

李松说，此次提交关于规范人工智能军事应用的立场文件，是中国因应国际安全和新兴科技发展形势，积极引领国际安全治理进程的又一项重要努力。规范人工智能军事应用有利于增进国家间互信、维护全球战略稳定、防止军备竞赛、缓解人道主义关切，也有助于打造包容性和建设性的全球安全伙伴关系，在人工智能领域推动构建人类命运共同体。

(责编：艾雯、刘洁妍)