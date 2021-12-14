新华社喀布尔12月13日电（记者史先涛）中国政府援助阿富汗紧急人道主义物资项下第二批越冬物资交接仪式13日在阿富汗首都喀布尔举行。中国驻阿富汗大使王愚、阿临时政府难民事务部代理副部长阿尔萨拉·哈罗提等出席交接仪式。

王愚在交接仪式上表示，阿富汗正处于由乱及治的历史机遇期，同时也面临经济、社会民生等多重挑战。作为好邻居、好兄弟、好伙伴，中方长期高度关注阿局势发展。目前严冬刚至，中国人民通过这些毛毯和羽绒服等越冬物资给阿富汗人民送来了温暖，体现了中国人民对阿人民的暖心爱意，也是中阿友谊的有力见证。

王愚说，中阿山水相邻，命运与共。中方将继续在平等和相互尊重的基础上同阿方扩大各领域友好合作，支持阿经济重建和自主发展，为两国人民的美好生活不懈奋斗。

哈罗提感谢中方向阿富汗提供大量援助，并希望国际社会像中方一样提供大力援助。他说，阿临时政府成立不久，中方就宣布向阿方提供紧急人道主义物资援助。这批越冬物资将很快发放到有需要的阿富汗民众手中，为他们温暖过冬提供保障。他同时呼吁美西方尽快解冻阿海外资产，以解决阿富汗当前面临的严峻人道危机和经济问题。

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