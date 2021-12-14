新华社阿布扎比12月13日电（记者苏小坡）阿拉伯联合酋长国阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬13日在首都阿布扎比与到访的以色列总理贝内特举行会谈。这是以色列总理首次正式访问阿联酋。

据阿联酋通讯社报道，穆罕默德在会谈中表示，贝内特的访问有助于推动阿以进一步合作，造福两国和地区各国人民。两国领导人同意加强双边合作和联合行动，为两国共同利益以及巩固地区稳定、安全与发展作出贡献。

穆罕默德还表示，阿联酋的外交关系建立在相互尊重、合作和维护共存与和平的原则之上，这是实现地区各国人民愿景的最佳方式，希望中东地区局势将实现稳定。

据以色列总理办公室发表的声明，贝内特对阿联酋进行了“非常重要”的访问，与穆罕默德进行了“有意义、深入和坦率的会谈”。贝内特还会见了阿联酋工业和先进技术部长、文化部长，就两国在技术、贸易、能源、文化等方面的合作进行了讨论。

双方在会晤后发表的联合声明中说，贝内特此访是两国发展友好关系和建立伙伴关系过程中的“又一里程碑”。双方讨论了一系列问题，涉及技术、食品安全、气候、能源、旅游等，确认了通过设立联合研发基金推进重要领域合作的共同愿望，以进一步加强贸易和经济关系。双方还就共同抗击新冠疫情进行了讨论。

去年9月，在美国政府撮合下，阿联酋与以色列签署关系正常化协议，相关协议遭到巴勒斯坦各方的反对。今年1月，以色列驻阿联酋大使馆在阿布扎比正式开放。7月，阿联酋驻以色列大使馆在特拉维夫开放。（参与记者：尚昊、吕迎旭）

(责编：艾雯、刘洁妍)