美国盗用民主旗号服务一己私利，撕破了美国“民主捍卫者”的假面具，展现了美国“民主破坏者”的真面目

日前，美国披着“民主”外衣举办的所谓“领导人民主峰会”，最终在一片批评声中惨淡收场。国际舆论指出，所谓“民主峰会”虚伪至极，更像是一场美国政客的表演秀，美国的做法恰恰表明自身才是民主的最大威胁。美国借所谓“民主峰会”打压他国、分裂世界的霸权行径注定失败。

今年是冷战结束30周年，但美国举办的所谓“民主峰会”，却透出浓厚的冷战思维。美国以自身标准划线，将世界上一半国家和地区划入“民主阵营”，将另一半国家归入“非民主国家”行列，反映出将世界推回冷战格局的危险企图。国际社会对此看得很清楚。巴基斯坦《国际新闻报》刊文指出，从架构到议程，所谓“民主峰会”都有违真正的民主精神。泰国副总理兼外长敦表示，峰会纯粹出于政治目的，是政治操弄。俄罗斯知名智库国际事务委员会总干事科尔图诺夫认为：“峰会试图将多彩的现代世界变成黑白分割的世界。”埃及、沙特阿拉伯、以色列等中东多国媒体评论指出，所谓“民主峰会”是美国干涉他国内政、维护美国霸权的工具。

美国将民主私有化、工具化、武器化，是对民主精神、民主价值的背叛和践踏。一个国家是否民主，归根到底应该由这个国家的人民来评判，而不是由外部少数人指手画脚、妄加判断。世界上没有哪一套民主制度是完美的，不存在适用于一切国家的政治制度模式。各国民主制度的建立和民主进程的发展都有其历史性和民族性，都有自身独特价值。美国试图用一己标准垄断民主定义，无视不同国家文化、历史和文明的巨大差异，自封“国际民主判官”，这本身就是最大的不民主。俄罗斯外长拉夫罗夫强调，美国通过所谓“民主峰会”推销美式民主，拒绝真正民主的国际合作，是对联合国宪章中国家主权平等原则的无视。

长期以来，美国为了搞“民主输出”，不惜干涉他国内政、发动战争。然而，这种霸权行径非但没有给他国带来民主，反而制造了大量人道主义灾难。美国长期通过国际开发署等政府机构和“国家民主基金会”等所谓“非政府组织”，对主权国家进行渗透颠覆，挑动“颜色革命”；以推广民主名义滥施单边制裁，对阿富汗、伊拉克、叙利亚、利比亚等国发动军事干涉，造成数十万平民死亡，数百万人受伤，数千万人流离失所。美方假“民主”之名制造的灾难不胜枚举，美国“民主输出”的真实目的和现实危害日益凸显。在饱受美国“民主输出”之苦的阿拉伯国家，民意调查结果显示，58%的受访者对美国外交政策持否定态度，81%的受访者认为美国是对阿拉伯国家安全的主要威胁。

民主是全人类共同价值。美国盗用民主旗号服务一己私利，撕破了美国“民主捍卫者”的假面具，展现了美国“民主破坏者”的真面目。美国如果真心捍卫民主，就应该与各国一道弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，恪守以联合国宪章为基础的国际关系基本准则，共同推动国际关系民主化、法治化，携手应对各种全球性挑战，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 03 版）

(责编：崔越、刘洁妍)