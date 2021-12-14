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展现广阔而光明的发展前景（观点）

伊萨姆·沙拉夫
2021年12月14日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年是中国提出“一带一路”倡议8周年。8年来，共建“一带一路”已经成功地从“中国的倡议”变成了“全球的行动”，成为越来越受欢迎的国际公共产品，为各国开展务实合作、促进共同发展提供了强有力的平台。

　　阿拉伯语中有句谚语：“求知，哪怕远到中国”。历史上，古丝绸之路见证了“商旅不绝于途”，中国通过陆上和海上丝绸之路架起了东西方文明的桥梁，增进了经济文化交往。如今，共建“一带一路”唤醒了古丝绸之路精神，在经济、贸易、文化等领域更加紧密地连接起“一带一路”沿线国家和地区，以共商共建共享的原则，创造了互利共赢的国际合作新格局。“一带一路”不仅是商业和贸易之路，也是增进人文交流、推动文明互学互鉴的纽带。

　　共建“一带一路”已经发展成为一个广泛的全球性项目。它不仅包含着“路”，也就是互联互通等基础设施建设，更成为一座促进世界各国贸易往来、民心相通、文明互鉴的“全球大桥”，这座桥梁正变得更加坚实牢固、气势恢宏。

　　数据显示，截至今年11月，中国已同全球170多个国家和国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，其中阿拉伯国家19个。2020年，阿中双边贸易额为2398亿美元；今年上半年，这一数字达到1442.7亿美元，同比增长25.7%。中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，阿拉伯国家成为中国第一大原油进口来源地。双方投资不断增加，涵盖油气、建筑、制造、物流、电子等众多领域。事实上，从基础设施建设到产业园区扩增，从能源转型合作到跨境电商走红，从货物贸易交往到金融产业对接，得益于共建“一带一路”释放的政策红利，阿中合作已成功实现“换挡提速”。可以说，共建“一带一路”正成为阿中关系发展的新引擎，有力引领双方关系驶入快车道。

　　尤其值得一提的是，面对至今仍在肆虐的新冠肺炎疫情，共建“一带一路”非但没有止步，反而迎难而上、稳步发展，表现出巨大的韧性和活力。面对疫情冲击，阿中双方守望相助、共克时艰，携手推动共建“一带一路”走深走实，以出色成绩向国际社会传递了力量和信心，为全球抗疫和世界经济复苏作出了重要贡献，唱响了“一带一路”共建国家携手构建人类命运共同体的时代强音。

　　后疫情时代，共建“一带一路”的辐射半径会越来越大，覆盖面会越来越广，因为共建“一带一路”代表了经济全球化未来的发展方向。近年来，中国加快发展步伐，国内生产总值稳居世界第二，并通过“一带一路”这一宏大倡议，在中国实现自身发展的同时把更多机遇带给世界。富有中国智慧的“一带一路”倡议，为中国经济发展增添了新的增长点，也将大大助力包括阿拉伯国家在内的“一带一路”沿线国家和地区的经济增长，促进当地民众生活水平不断提高。在中国与世界的良性互动中，共建“一带一路”展现广阔而光明的发展前景。

　　（作者为埃及前总理）


　　《 人民日报 》（ 2021年12月14日 18 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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