本报记者 黄培昭

10月1日，观众在阿联酋迪拜世博会中国馆观看智能机器人优悠的表演。

9月29日，由中国能源建设集团承建的约旦阿塔拉特油页岩电站2号发电机组并网成功。

6月30日，位于沙特利雅得的中国一汽红旗旗舰店外景。

4月21日，中国科兴公司与埃及生物制品与疫苗公司签署在埃及生产科兴新冠疫苗的协议。图为9月6日疫苗生产厂内的装盒新冠疫苗。

8月20日，在宁夏银川举办的第五届中阿博览会现场展示的机器人。



2月13日，中国铁建国际集团承建的2022年卡塔尔世界杯主体育场项目屋面主体结构完工。

新华社发

中国和阿拉伯国家都拥有悠久的历史和璀璨的文明，古丝绸之路曾为双方的经济和人文交流建立起桥梁与纽带。如今在共建“一带一路”倡议推动下，中国与阿拉伯国家间各领域合作愈加密切深入，除传统能源领域外，在清洁能源、数字经济、园区建设等领域也不断开拓创新，为双方合作注入新动力。

能源合作——

更多清洁能源项目实现落地

在约旦南部的沙漠地区，由山东电力建设第三工程有限公司承建的约旦第仕24兆瓦光伏项目正在施工中。这是中企在约旦的第一个光伏项目。

约旦南部沙漠地区全年光照充足，适宜光伏电站建设。项目采用双面光伏组件配合跟踪支架技术，共安装6万余块光伏板。该项目预计建设工期为270天，竣工后，中方将负责两年的项目运营和维护。

“中方承建的这一光伏项目将缓解当地电力短缺，创造大量就业机会，造福当地民众。”约旦《明日报》如此评价。报道指出，约旦每年需从国外进口大量资源，还是世界上缺水最为严重的国家之一。中国企业帮助约旦实现光伏发电，令人期待。由于光伏电站毗邻约旦的一座水厂，电站建成后，在满足周边区域民众用电需求的同时，也将有效缓解水厂用电压力，提升水厂供水能力。

今年8月，第五届中国—阿拉伯国家博览会在宁夏银川举行。其间举办的中阿能源合作高峰论坛上，双方围绕“面向未来：开创中阿能源合作新时代”的主题，强调积极推进“油气合作、低碳能源合作‘双轮’转动”，重点推动清洁能源应用技术、低碳经济、能源转型等合作。

清洁能源建设已经成为中国与阿拉伯国家“一带一路”合作的重要领域。沙特红海综合智慧能源项目由沙特国际电力和水务公司与中国国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司合作建设，该项目可提供全天候绿色能源供应及存储。沙特国际电力和水务公司董事长纳哈扬表示，该项目不仅开发太阳能和可再生能源，还为海水淡化、废水处理等提供综合基础设施。沙中企业在新能源领域的成功合作表明，技术的应用不仅能够创造经济价值，而且将助力实现更加健康和安全的生活。

在卡塔尔，由中国隆基股份公司建设的光伏项目建成后，将成为世界第三大单体光伏项目。该项目将为2022年卡塔尔世界杯的比赛场馆供电，同时可满足当地用电高峰期约10%的需求，有利于降低卡塔尔对传统能源的依赖，推动经济多元化发展。

在中阿传统能源合作领域，转型升级的步伐也不断加快。沙特阿美公司首席执行官纳赛尔表示，该公司作为中国能源市场的重要供应商，目前正与中国的大学和公司合作开发更清洁的发动机燃料系统和技术，以减少温室气体排放，双方还将开展更多新技术的开发合作。

科技赋能——

数字经济合作迈上新台阶

新冠肺炎疫情深刻改变了人们的生活方式和购物习惯。在阿拉伯国家，过去习惯于线下购物和现金支付的消费者，越来越多地开始选择网络购物和线上交易，电子商务得以迅猛发展。国际咨询公司“科尔尼中东”预计，2021年海湾国家电商营业总额将达到290多亿美元，到2025年，将攀升到500亿美元。这为中阿数字经济合作提供了更多机遇。

埃及首都开罗到海滨城市亚历山大的高速路两边，戈壁纵横、黄沙漫漫，间或可见葱绿的农场，迪纳农场就是其中的一个。该农场副总裁萨伯利告诉记者，通过电商平台，农场向中国出口的农产品越来越多。他指着身旁的橙子树和柑橘树说：“以前，这些优质水果时常找不到买家，现在只需操作智能手机，就可以把产品卖到中国市场。”

萨伯利说：“我们通过委托的电商贸易公司把我们的水果销往中国，我要感谢中国的消费者购买我们的产品，也要感谢便捷的电子商务平台，使我们的水果进入中国市场。”

中国电商浙江执御多年深耕中东国家市场，目前积累了逾5000万用户，市场影响力不断提升。2019年11月，执御与沙特通信和信息技术部（简称通信部）签署谅解备忘录。沙特通信部次大臣艾哈迈德·赛扬表示，在沙特加快实施“2030愿景”的背景下，沙特通信部与执御建立战略伙伴关系，是两国数字经济领域合作不断深化的体现。他强调，中国企业重视促进当地人力资源建设，与当地共建共享数字技术和基础设施，为促进沙特电商市场发展树立了典范。

许多中国科技企业走出国门，与阿拉伯国家开展务实合作，推动中阿数字经济合作迈上新台阶。2018年4月10日，中国北斗卫星导航系统拥有了首个海外中心。该中心位于突尼斯首都突尼斯市北郊贾扎拉科技园内的阿拉伯信息通信技术组织总部，那里的设备可以实时采集卫星数据，并在操控屏上显示。据了解，目前在阿拉伯国家上空平均可见北斗卫星数达到8颗以上，北斗系统定位精度优于10米、可用性逾95%，可为该地区提供优质卫星导航服务。突尼斯高等教育部国务秘书阿米里·哈利勒表示：“北斗中心将助力突尼斯等阿拉伯国家培养更多卫星导航系统人才，推动数字经济发展和卫星导航技术应用，实现互利共赢。”

园区建设——

为中国企业投资兴业搭建重要平台

工业园、经贸区、产业园……近年来，在阿拉伯国家建设的各类园区折射出中阿双方合作的广度和深度。

从开罗驱车向东北行驶120公里，就来到泰达苏伊士经贸合作区。经贸区2008年成立，截至2020年12月底，共吸引96家企业入驻，累计销售额超25亿美元，缴纳税费近1.76亿美元，直接解决就业约4000人，相关产业带动近4万人就业。

埃及最大的中资制造业企业——巨石埃及玻璃纤维有限公司（简称巨石埃及）就坐落在经贸区内。巨石埃及总投资5.2亿美元，6年建设完成了年产20万吨玻璃纤维的生产基地，产品除供应埃及本地，还销往北非、欧洲、中东等市场。

巨石埃及总经理助理曼苏尔对本报记者介绍，巨石埃及是中国玻纤行业海外最大的生产基地，是埃中两国共建“一带一路”的重要成果。巨石埃及的发展壮大，使得埃及成为全球第四大玻纤生产和贸易国，吸引了大量玻纤配套上下游企业入驻埃及，带动了整个产业链的蓬勃发展。

阿联酋哈利法工业区位于阿布扎比港，地理位置优越，距离阿布扎比市中心60公里，离迪拜市中心大约80公里。工业区的货物可以便捷运达全球300多个目的地，被当地媒体誉为“明星项目”。

阿联酋政府对该工业园的愿景是：通过港口和工业区的规划和发展，使之在推动阿联酋经济增长方面发挥举足轻重的作用，以更好地实现可持续发展，促进该国“2030年经济发展蓝图”与“一带一路”倡议相对接。预计到2030年，哈利法工业区将为阿联酋贡献高达15%的非石油GDP。

阿联酋《联合报》资深记者哈立德告诉本报记者：“哈利法工业区实力雄厚，积极吸引中国企业前来投资。”例如，工业区内的“中阿产能合作示范园”于2018年5月开工建设，短短一年，就吸引了数十家中国企业入驻。示范园负责人法赫德表示，合作示范园“立足于阿布扎比资源禀赋和市场要素，重点发展高端装备、精细化工、光伏能源、商贸物流和金融服务等产业，为阿中合作树立了新的标杆”。

近年来，中国持续保持阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。在共建“一带一路”推动下，中阿双方园区建设蓬勃发展，为中国企业在阿拉伯国家投资兴业搭建重要平台，推动双方不断拓展合作领域，取得丰硕成果。

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《 人民日报 》（ 2021年12月14日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)