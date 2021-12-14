肯尼思·哈蒙德

美国民主制度存在严重缺陷，这一制度事实上只服务于富人和强者的利益。美国政府将“民主”武器化，是为了维持其霸权地位

美国自称是“民主的守护者”，但这一说辞根本站不住脚。美国国内发生的一系列事件，凸显美国种族和性别不平等根深蒂固、贫富差距日益扩大等社会问题。美国把有色人种排除在合法选民之外的做法不断蔓延，选举过程的合法性遭到广泛质疑。

美国将本国的两党制与民主等同起来，这本身就是一厢情愿的想法。在美国政府中，两党轮流执政，这意味着每一个政党都可以简单地将困扰该国的问题归咎于对方，两党都不必为自己在政府中的表现承担全部责任。

美国民主制度存在严重缺陷，这一制度事实上只服务于富人和强者的利益。在美国，选举过程被金钱扭曲。竞选联邦或州一级公职，需要大量的资金，这些资金要么来自候选人的个人财富，要么来自寻求保护和促进自身利益的富有个人或公司。这就是为什么那么多国会议员本身就是百万富翁。金钱还可以实现对信息的控制，美国的新闻媒体主要由富有的利益集团、大型媒体公司和受惠于富有捐助者的政客控制。利益集团通过媒体不断传递有利于他们的信息，来塑造美国的政治经济秩序。美国选民只能被动地接受所谓的“民选代表”做出的这一切安排。一些想要实现真正的社会变革、建设一个公正和平等社会的努力，则被视为幻想而被抛弃。

和美国形成对比的是，其他国家不断寻求方法来促进和保护普通民众的利益，而不仅仅是在短暂的选举时刻采取简单的行动。例如，中国有各种各样的制度保障人们能够表达他们的需求和利益。西方不应轻视或歪曲这种制度。美国把自身的民主模式作为世界唯一的出路，反映出美国为了自己的利益，以自身模式塑造世界的历史文化。然而，每个国家都有自己的文化传统和行事方式。美国应该尊重各国人民自主选择发展道路的权利，尊重各国人民以适合自身的方式组织政治事务的权利。

当前，世界政治经济秩序面临深刻调整，世界多极化趋势深入发展。美国政治精英们习惯于告诉世界各地的人们，他们该如何管理自己的生活，美国还利用其经济和军事力量打压或威慑那些被其视为异己的国家。美国政客害怕失去权力，害怕其他国家在全球事务中有越来越重要的话语权。美国政府将“民主”武器化的做法，是美国试图维持其霸权地位行动的一部分。

希望终将战胜恐惧，和平是人类的共同愿望。美国应该在相互尊重的基础上与其他国家合作，共同寻找通往更美好未来的道路，共同建设一个更加公平、公正的世界。

（作者为美国新墨西哥州立大学历史学教授）

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)