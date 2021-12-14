本报记者 景 玥 刘 慧 姜 波 俞懿春

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在科技日新月异的今天，人工智能正在快速融入人们的生产生活，极大提高工作效率，降低生产、管理等成本，为经济社会发展不断注入新动能。

从“刷脸”乘坐飞机到无人超市，从多功能巡逻机器人到智慧医疗……在移动互联网、大数据等新技术驱动下，人工智能行业应用不断落地开花，正以前所未有的速度和广度，深刻改变着人们的生产生活。为了抓住人工智能发展的重要机遇，越来越多国家和地区将人工智能写入国家发展战略，将其视作促进经济转型、改善民众生活质量的重要手段。

阿联酋——

无接触服务提升生活品质

从迪拜国际机场出发或转机，乘客只需在机场指定通道走过，即可完成航班值机、出境通关、登机等流程。每个环节耗时仅5至10秒，全程不需要接触机场工作人员。

这是迪拜国际机场去年10月推出的“智能通道”，设置了数十个人脸识别技术摄像头，将面部识别和虹膜识别相结合，当乘客看向通道的不同角落，摄像头便可以多角度记录其面部特征。这项技术替代了普通的护照检查，给乘客带来更加便捷高效的旅行体验。

“在新冠肺炎疫情大流行的背景下，这种无接触式通关方式让我们感觉更加安全、卫生、便捷。和过去处处排长队、一等就是半个多小时的状况相比，真得感谢科技发展。”经常乘机往返埃及与阿联酋的埃及商人阿扎姆表示。

在阿联酋，从智能基础设施到机器人“警察”，人工智能的影子随处可见。迪拜工商会报告显示，人工智能的快速发展推动了社会生活多方面的改变，正逐步创造巨大的经济效益。

9月初，家乐福的第一家人工智能超市在阿联酋购物中心开业。消费者在手机上下载相关应用程序后，凭二维码进店。选好商品，离开店铺5分钟后，消费者的手机就会收到账单，直接在线完成支付，整个过程没有任何店员参与。

据了解，该超市的天花板上安装了近百个摄像头。它们不仅可以跟踪并识别每一件商品，还可以识别消费者在商店里的活动情况。如果商品离开货架，系统会自动添加至消费者数字购物篮中；如果商品退回货架，系统又会将其在购物篮中删除。家乐福中东地区零售代理商负责人哈尼·魏斯表示，商家须得到消费者授权才能收集有关数据，且这些数据不会被共享。

“云端结账，随拿随走，方便自由，节省时间，这就是未来的购物方式。感觉很棒！”在超市购物的顾客阿卜杜勒评价道。

新加坡——

机器人巡逻提高工作效率

一台四轮机器人在熙熙攘攘的大街上巡逻，车身显示屏闪烁着“保持安全距离”等防疫提示信息。如发现有人在禁烟区吸烟，机器人立刻移动到那里，并发出“请不要在禁烟区吸烟”的提示音……

这是新加坡政府开发的多功能巡逻机器人“泽维尔”，9月初在该国大巴窑地区进行了为期3周的试运行。“泽维尔”配备有传感器和安全装置，能自主导航行驶，最高时速约5公里，续航能力四五个小时。在人流量高峰期，“泽维尔”每天都会依照预设的线路巡逻。一旦视像分析程序探测到违规行为，如有人在禁烟区吸烟、非法贩卖商品、违规停放自行车或聚会人数超过政府规定等，它就会提醒公众停止这些违规行为。

同时，“泽维尔”车身上还配备有360度全景摄像头，会将拍摄到的图像和视频，在几秒钟内传送到指挥与控制中心，协助执法人员了解现场情况。执法人员还可通过“泽维尔”身上的双向对讲机，远程应对突发事件。

这项机器人巡逻计划由新加坡内政科技局等5个机构共同实施。据新加坡内政科技局自动化和无人系统专业研究中心主任钟伟强介绍，地面机器人具有多功能性，可根据不同领域和操作环境进行量身定制和广泛应用。

在新加坡，人工智能技术还广泛地应用于医疗、金融、农业等领域。新加坡《海峡时报》评论称，人工智能是一种无形资产和新的生产要素。对于新加坡来说，可以通过大力发展人工智能，形成新的经济增长点。

西班牙——

智能头盔提供安全保障

在西班牙，骑自行车是一项颇受欢迎的运动，但运动过程中有时难免遇到各种意外。为了预防和减轻事故伤害，西班牙一家名为埃维科斯的初创企业研发了一款基于人工智能技术、配备有安全气囊的自行车头盔。

该头盔内置多个传感器，可以收集佩戴者运动过程中的骑行速度、运动轨迹和加速状况等信息，并通过内置芯片进行分析。一旦检测到事故发生，安全气囊将在千分之一秒内被激活，在启动后对后颈部位进行保护。同时，芯片将通过智能手机应用程序，发送预警信息，拨打紧急联络人或紧急援助电话，并对佩戴者进行定位。此外，头盔设计还加入了预防事故功能，当骑行者靠近危险区域或事故多发路段时，将会发出提醒，并提供其他路径选择。

西班牙托莱多的一家医院与这家初创企业合作，为头盔设计提供了医学建议，并验证了该项技术在医学上的有效性。目前，该初创企业团队正对产品进行最后试验，预计明年投放市场。公司首席执行官马克·米耶特表示，虽然这项设计目前主要针对自行车运动，但未来可以推广至所有需要佩戴头盔的体育运动，包括速滑、马术和滑雪等。该公司也在和不同的运动头盔品牌商接洽，将该发明纳入其设计。

西班牙另一家初创企业推出了智能溺水救援项圈。设备通过内置的感应器和芯片，可对佩戴者和周边环境信息进行检测和分析。一旦发现佩戴者有溺水反应，会自动启动充气系统，帮助佩戴者头部露出水面，便于恢复意识和自主呼吸。同时，芯片还会向周边医疗机构以及使用同一产品或手机应用程序的用户发出求救信号，实现更迅速的救援与救治。

专家预期，未来人工智能和物联网等技术将在运动保护等领域得到更广泛和深入的应用，将对预防运动损伤、防范风险发挥更重要作用。

（本报开罗、曼谷、马德里、北京电）

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)