本报记者 于宏建 隋 鑫

第三届中俄能源商务论坛日前以线下与线上相结合的方式在北京和莫斯科两地举行。习近平主席向论坛致贺信指出，双方能源合作的显著成绩诠释了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的广阔发展潜力。中方愿同俄方一道努力，打造更加紧密的能源合作伙伴关系，共同维护能源安全，应对全球气候变化挑战。

能源合作一直是中俄两国务实合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域。在两国元首亲自关注和推动下，双方能源合作克服疫情不利影响，保持了积极发展的良好态势，能源贸易再创新高，重大合作项目稳步推进，新合作领域不断涌现。

实现能源贸易逆势增长

今年以来，中俄能源合作顺利推进，双边能源贸易实现逆势增长，显现出强大韧性。根据中国国家能源局发布的最新统计数据，今年前三季度，中俄能源贸易额达349亿美元，占双边贸易总额的34.3%，成为稳定两国贸易的“压舱石”。俄罗斯持续稳居中国第一大能源进口来源国，保持第二大原油进口来源国、第一大电力进口来源国地位。能源合作的显著成绩，诠释了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的广阔发展潜力。

在第七十五届联合国大会一般性辩论上，中国郑重宣布将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。近期，《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》印发，就确保如期实现碳达峰、碳中和作出全面部署。今年11月初，俄罗斯批准《俄罗斯到2050年前实现温室气体低排放的社会经济发展战略》，强调俄罗斯将在实现经济增长的同时达到温室气体低排放目标，并计划在2060年之前实现碳中和。俄经济发展部将在6个月内制定实施关于该战略的行动计划。

中俄原油管道、中俄东线天然气管道、亚马尔液化天然气项目、田湾核电站1至4号机组等重大能源供应项目稳定运行，为两国能源贸易增长提供了持续、可靠的动力。据俄方统计，截至今年11月底，俄罗斯通过中俄东线天然气管道向中国的供气量已累计超过130亿立方米。特别是11月以来，中俄东线天然气管道日供气量均较协议规定增长近33%，11月21日的单日供气量更是较历史最高纪录增长35.8%。

中俄两国电力贸易量也持续攀升。俄罗斯电力能源公司发布的数据显示，该公司自11月1日以来对中国的电力供应增加了近1倍。据中国国家能源局预测，今年中俄全年的电力贸易量预计将达到40亿千瓦时，同比增长约1/3。

俄罗斯总统能源发展战略和生态安全委员会秘书长、俄罗斯石油公司总裁谢钦表示，俄罗斯不仅是中国的邻居，更是中国最可靠、最亲密的能源供应伙伴。

顺利推进重大合作项目

重大战略性项目在中俄两国能源合作中发挥着重要的牵引作用。去年底，中俄东线天然气管道中段正式投产运营。今年1月，中俄东线天然气管道工程（河北永清—上海）江苏段第七标段正式开工，标志着中俄东线天然气管道南段工程在河北、山东、江苏等地全面开工建设。南段工程预计2025年建成投产，将打通俄罗斯天然气进入上海的主通道，联通京津冀和长三角两大经济圈，日输气量超过5000万立方米，比现有输送能力提升近3倍。

11月29日，经过90天约1.3万海里的航行运输，由俄罗斯供应的徐大堡核电站3号机组首批大件设备顺利抵达并完成通关，为后续大件运输和施工建设开创了良好的开端。

今年5月，中俄两国元首通过视频连线共同见证田湾核电站7、8号机组和徐大堡核电站3、4号机组正式开工。项目建成投产后年发电量将达到376亿千瓦时，相当于每年减少二氧化碳排放3068万吨。在谢钦看来，田湾和徐大堡核电项目“体现了俄中合作的高水平”，俄中核能合作也将有助于实现温室气体的减排目标。

另一项由中俄两国元首见证签署的能源合作大单——阿穆尔天然气化工综合体项目的建设也在加速推进。据项目负责人阿列克谢·韦列夏金介绍，截至今年11月中旬，项目建设进度已完成27%，较原计划有所提前。韦列夏金表示，该项目的建设将进一步加快，预计于2024年5月完成施工并提前投入试运营。该项目设计年产能为230万吨聚乙烯、40万吨聚丙烯，装置规模居世界前列，是中俄两国最大的化工合作项目。项目建设期5年，计划于2025年正式运营，建成后主要产品将进入中国市场，为中国提供更多高品质的石化产品。

拓展合作新领域新方式

随着中俄能源合作伙伴关系日益紧密，特别是在应对气候变化、推动能源绿色低碳转型的背景下，如何进一步拓展能源合作新的领域和内涵，成为中俄双方共同关心的课题。

近年来，中俄能源合作已从企业单点对接迈向多方协作，从单纯的能源产品拓展到金融、数字化等深度融合，从项目合作跃升到规划合作和标准对接。

在第三届中俄能源商务论坛上，中俄与会代表和企业除了在能源开发、生产、供应等传统领域进一步密切合作外，还重点围绕能源绿色低碳转型、人工智能、电网智能化数字化管理、新能源发展、绿色金融合作等话题进行了交流，并就俄罗斯油层水力压裂建模和设计技术软件使用、克拉斯诺亚尔斯克边疆区北部风电场项目风能潜力研究等新技术、新能源领域合作达成协议。俄罗斯副总理诺瓦克强调，俄中两国在风力发电、太阳能发电等可再生能源领域具有广阔的合作前景。

作为引领世界能源转型的重要力量，中俄能源合作对优化全球能源发展和治理具有举足轻重的作用。进一步深化传统能源领域上中下游一体化合作，逐步推进可再生能源、氢能、储能以及能源标准、科技创新、本币结算等合作，将有助于推动中俄能源合作实现长期可持续高水平发展。

论坛期间，俄罗斯石油公司与乌法国立石油技术大学以及中国清华大学签署合作协议，将在脱碳、低碳化等领域合作培训人员。展望两国能源合作的未来，谢钦表示，俄中两国拥有巨大的低碳能源发展潜力，俄罗斯企业已经着眼于向消费者提供低碳绿色能源，这符合两国能源发展的长期愿景。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)