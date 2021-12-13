新华社伦敦12月13日电（记者许凤）中国驻英国大使馆发言人13日批驳七国集团外长会主席声明涉华错误言论。发言人说，七国集团外长会在一系列问题上颠倒黑白、对中国说三道四、干涉中国内政，中方表示强烈不满和坚决反对。

发言人说，台湾、涉港、涉疆问题纯属中国内部事务，不容任何外部势力干涉，任何人都不要低估中国人民捍卫国家领土主权的坚强决心、坚定意志和强大能力。

发言人表示，在涉海问题上，中方维护国家领土主权和海洋权益的决心坚定不移，同时愿继续通过协商谈判同有关国家妥善处理分歧。任何外部势力无论以任何借口介入东海、南海局势，都只会给本地区的和平与安宁带来不必要的干扰，也不符合本地区国家的利益。

发言人指出，指责中国实施“胁迫性经济政策”更是毫无道理。说到“胁迫性经济政策”，有关国家应该问问自己：是谁在上世纪50、60年代对中国进行经济禁运和封锁？最近几年又是谁在对中国搞贸易战、打压限制中国企业？这是贼喊捉贼、倒打一耙！

发言人说，中国是一个爱好和平、倡导合作的国家，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。同时，中国坚决捍卫自身主权、安全、发展利益。

发言人表示，七国集团垄断国际事务、任意欺压别国的日子早已一去不复返了。我们敦促有关国家遵守以联合国宪章为基础的国际法和国际关系准则，停止污蔑抹黑中国，停止干涉中国内政，停止挑拨其他国家与中国的关系。

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