人民网北京12月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持13日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：我们注意到，国际社会对美国举办的“领导人民主峰会”关注度不高，主流媒体对“峰会”多持批评态度。有评论认为，美国举办“峰会”考虑的不是民主，而是自身利益。发言人对此有何评论？

汪文斌：外交部发言人已就美国举办所谓“领导人民主峰会”发表谈话。我注意到，有媒体报道指出，国际社会对“峰会”反响冷淡，“峰会”视频在社交媒体的播放流量也十分惨淡。相反，揭露美国打着民主旗号发动军事干涉、杀戮无辜平民的视频在网上却十分火爆。这再次表明，美国盗用民主旗号服务一己私利不得人心。“民主峰会”恰恰撕破了美国“民主捍卫者”的假面具，暴露了美国“民主破坏者”的真面目。

当前，新冠肺炎疫情持续反复，世界经济复苏脆弱，恐怖主义、气候变化等全球性挑战复杂严峻。世界需要的不是用一国的标准划分哪些国家民主、哪些国家不民主，更不是打着民主旗号对他国进行抹黑打压、施加单边制裁、进行军事干涉。各国应当弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，恪守以联合国宪章为基础的国际关系准则，推动国际关系民主化、法治化，携手应对各种全球性挑战，推动构建人类命运共同体。

彭博社记者：韩国方面表示，不会参与美国主导的“抵制”北京冬奥会，并称实现半岛无核化需要中国的支持。外交部对此有何评论？

汪文斌：韩方已经在不同层面多次表示，积极支持中国成功举办北京冬奥会。这符合奥林匹克精神，也是中韩友好的体现。中方对此予以积极评价。

中韩双方就朝鲜半岛问题保持着密切沟通协调。我们愿同韩方共同努力，推动政治解决半岛问题，为实现半岛长治久安作出积极贡献。

香港电台记者：美国财政部以“侵犯新疆人权”为由，对中国有关企业和人员实施制裁，请问中方有何回应？我们注意到，美方近期多次对中方企业实施制裁，中方是否会就此反制？

汪文斌：美方基于谎言和虚假信息，再次以所谓“新疆人权”为由对中方有关人员和实体实施制裁，严重干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则，严重损害中美关系，中方对此坚决反对、予以强烈谴责。

新疆事务纯属中国内政。新疆的发展成就有目共睹，中国的治疆政策深入人心。美方没有任何权利和资格指手画脚、横加干涉。美方所谓“制裁”，充分暴露出美方“以疆制华”的险恶用心，充分暴露出美国假民主真强权、假人权真霸权的虚伪本质。我们正告美方，中国政府捍卫国家主权安全发展利益的决心坚定不移，打击暴恐势力、分裂势力、宗教极端势力的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政的决心坚定不移。美方的倒行逆施破坏不了新疆发展的大局，阻挡不了中国前进的步伐，扭转不了历史发展的潮流。

我们敦促美方立即撤销有关错误决定，停止干涉中国内政、损害中方利益的言行。如果美方执意妄为，中方必将采取有力措施予以坚决回击。

新华社记者：我们注意到，澳大利亚战略政策研究所（ASPI）日前发布的该机构2020－2021“年报”显示，其经费来源超八成来自澳大利亚和其他西方国家政府，其中美国国务院是其海外经费的最大来源。发言人对此有何评论？

汪文斌：正像你刚才提到的那样，澳大利亚战略政策研究所的“年报”显示，其总计1000多万澳元的年度收益中，69.2％的经费来自澳大利亚国防部、联邦和地方政府以及军工产业，18.3％来自外国政府机构。外国政府资助金额最大的两笔都来自美国国务院。一笔98万澳元的资金要求在新疆事务、中国人权、科技及海外影响力方面设置议题；另一笔近60万澳元的经费则要求对中国的人才计划、社交网络舆论和科技产业进行所谓“研究”。

澳大利亚战略政策研究所公开标榜自身的“独立”“严谨”，但实际上其活动资金绝大多数来自澳大利亚及其盟国政府，研究的“议题”由其金主指定。这样一个机构号称“学术机构”未免牵强附会。其使用无从证实和溯源的所谓“目击证据”，炮制大量涉疆、涉华谎言和虚假信息，更是自砸招牌。

最近，澳大利亚战略政策研究所的“研究人员”又频频在所谓“维吾尔特别法庭”的闹剧中出镜“作证”。他们越是卖力地表演，就越是加速其公信力的破产。

塔斯社记者：据报道，习近平主席将于12月15日同俄罗斯总统普京举行视频会晤。发言人能否介绍有关情况？

汪文斌：习近平主席同普京总统将于北京时间12月15日举行视频会晤。届时，两国元首将全面总结今年中俄关系和各领域合作成果，并对明年双边关系发展作出顶层设计，就共同关心的重大国际地区问题交换意见。

我们期待并相信，这次视频会晤必将进一步增进双方高水平互信，有力推动中俄“背靠背”战略协作和全方位务实合作蓬勃发展，为变乱交织的国际形势注入更多稳定性和正能量。

关于会晤的具体情况和有关成果，我们会在会晤后及时发布消息，请大家保持关注。

《人民日报》记者：据报道，冈比亚执政党国家人民党候选人巴罗近日以53％的得票率赢得总统大选。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到冈比亚独立选举委员会已经公布总统选举结果，非洲有关观察团对选举过程予以肯定。我们高兴地看到冈比亚大选和平举行，对巴罗总统胜选表示祝贺。

冈比亚是中国的好朋友、好伙伴。中方高度重视中冈关系发展，愿同冈方新一届政府携手努力，共同落实好中非合作论坛第八届部长级会议成果，推动中冈友好合作关系不断向前发展。

彭博社记者：澳大利亚已同韩国就购买韩产火炮达成一致，并致力于加强两国国防合作。有评论认为，在澳中关系紧张加剧的背景下，这将巩固澳韩两国的全面战略伙伴关系。澳首相莫里森称，对于自由民主在全球特别是“印太”地区作用，澳、韩两国的看法保持一致。中方对此有何评论？

汪文斌：我们敦促澳方诚实面对地区国家和国际社会对澳大利亚扩充军备的关切，而不是试图以民主自由为名转移视线，以意识形态划线树立“假想敌”。

东方卫视记者：日前112个世贸组织成员就投资便利化谈判发布联合声明，宣布争取在2022年底前推动最终达成投资便利化多边协定。你对此有何评论？

汪文斌：12月10日，中国和欧盟、俄罗斯、日本、智利、巴西、尼日利亚等共112个世贸组织成员联署《投资便利化联合声明》。投资便利化是各方为推动2016年二十国集团杭州峰会关于《二十国集团全球投资指导原则》的成果转化，于2017年在世贸组织联合发起的谈判议题。目前，参加方已就协定框架和主要规则形成初步共识。各方将以现有谈判文本为基础推进谈判，目标是在2022年底前结束文本谈判，推动最终达成投资便利化多边协定。中国商务部网站已发布相关消息。

我要强调的是，中国将一如既往致力于扩大高水平对外开放，落实好外资企业国民待遇，为各国企业投资发展提供开放、透明和非歧视性的营商环境。我们将与各方一道，推动建立国际规则，在全球范围内提升投资政策透明度，简化和加快投资审批程序，促进相关国际合作，构建开放型世界经济。

《环球时报》记者：10日，英国高等法院裁定，允许美国引渡维基解密创始人阿桑奇。阿桑奇遭到美方指控，包括17项间谍罪名和１项不当使用电脑罪名。你对此有何评论？

汪文斌：我注意到，有媒体评论指出，阿桑奇案充分暴露了美国在“新闻和言论自由”问题上的双重标准。看来，任何人都可以享有“新闻和言论自由”，唯独不能有批评、揭露美国犯下的罪行和劣迹的自由。否则，就可能像阿桑奇那样身陷囹圄。

当美国再次大声疾呼要维护“新闻和言论自由”的时候，人们会联想到阿桑奇的命运。

《中国日报》记者：习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布对非疫苗援助新举措，请问中方将如何落实习近平主席这一重要承诺？

汪文斌：习近平主席在不久前结束的中非合作论坛第八届部长级会议上宣布，中国将再向非洲提供10亿剂新冠疫苗，其中6亿为无偿援助，4亿以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。这是中非加强抗疫合作、帮助非洲消除“免疫鸿沟”的一项重要举措。

当前全球疫情延宕反复，变异病毒蔓延，疫苗仍是战胜疫情的最有力武器。为践行习近平主席的庄严承诺，中方援助莫桑比克新一批100万剂疫苗已经于昨日运抵莫桑比克，援助津巴布韦新一批100万剂疫苗、援助尼日尔新一批40万剂疫苗将于近日起运。12月初，中方还向索马里和冈比亚提供了新一批疫苗。

我们将进一步弘扬中非友好合作精神，落实好中非合作论坛会议成果，加快向非洲国家援助疫苗，加强疫苗在非洲的可及性和可负担性，支持非洲最终战胜疫情。

香港电台记者：据报道，日本首相岸田文雄称，将适时公布是否派官方代表出席北京冬奥会，同时也会综合考虑各国决定。有日媒报道，日方正考虑不派官员出席北京冬奥会，但鉴于明年是中日邦交正常化50周年，日方正探讨不将有关决定定性为“抵制”。中方对此有何回应？

汪文斌：对于你提到的有关来路不明、未经证实的消息，我们不作评论。

我愿重申，任何企图将体育运动政治化的行径，都有违奥林匹克宪章精神。

湖北广播电视台记者：第10届奥林匹克峰会近日以线上会议方式举行。峰会公告指出，北京冬奥会的举办将开启全球冬季运动的新时代，峰会坚决反对将奥林匹克运动与体育“政治化”。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：据了解，国际奥委会12月11日以视频方式召开了第10届奥林匹克峰会。国际奥委会主席巴赫、主要国际单项体育联合会主席等国际体育官员以及中国、俄罗斯、美国等有关国家奥委会官员出席了峰会。

针对个别国家宣布不派政府官员出席北京冬奥会一事，峰会发表宣言，坚决反对将奥林匹克运动和体育政治化的行为，着重强调国际奥委会、奥运会以及奥林匹克运动保持政治中立的重要性。宣言还欢迎第76届联大协商一致通过由173个国家共提的奥林匹克休战决议，表示这体现了联合国会员国对北京冬奥会的大力支持。

峰会宣言发出了国际体育界支持北京冬奥会、反对体育政治化的共同呼声。这也再次说明，个别国家站在国际社会对立面，利用北京冬奥会搞政治作秀和政治操弄不得人心，也绝不会得逞。

《北京青年报》记者：据报道，当地时间12月10日晚，美国肯塔基州、伊利诺伊州、田纳西州等地遭遇龙卷风袭击，迄今造成100多人死亡和巨额经济损失。拜登政府已宣布肯塔基州进入紧急状态。中方对此有何评论？

汪文斌：中方对美国肯塔基、伊利诺伊、田纳西等中部6州近日遭遇龙卷风灾害，造成大量人员伤亡和经济损失表示慰问。希望受伤的美国民众能尽快康复，受灾的美国民众能早日重建家园。

香港电台记者：英国《泰晤士报》、美国《华尔街日报》发表社论称，即将举行的香港立法会选举只有经“官方审查”的参选人才能参选。发言人对此有何评论？

汪文斌：香港特区新选举制度充分体现了“一国两制”方针和“爱国者治港”原则，具有广泛代表性、政治包容性、均衡参与性、公平竞争性。我要强调，香港的民主和选举好不好，要看是否符合香港实际、是否有利于香港的长期繁荣稳定和长治久安。香港特区立法会选举完全是中国内政，不容别有用心的外部势力说三道四。我们敦促有关方面摒弃偏见和恶意，停止诬蔑抹黑香港民主发展，停止干扰破坏特区选举。

澎湃新闻记者：12月12日，英国外交大臣特拉斯发表七国集团外长会主席国声明称，各方讨论了香港、涉疆、东海、南海以及台海和平稳定等一系列涉华问题和挑战。中方对此有何评论？

汪文斌：中方在涉港、涉疆、台湾、涉海等问题上的立场是一贯、明确的。我们坚决反对七国集团干涉中国内政、抹黑中国形象、损害中国利益。

美英人口总数占世界人口总数的5％左右，是经济最发达、医疗技术最先进的国家，但其新冠肺炎感染和死亡人数分别约占全球的23％和18％。我们敦促美英等国维护好本国人民的生命权、健康权，努力避免更多民众因为疫情而失去生命，而不是在国际上空谈什么民主、人权。

我们敦促美英等国放弃任意拘押他国公民、无理打压特定企业、肆意进行非法单边制裁等胁迫手段，营造开放、包容、透明、非歧视的国际贸易和投资环境，尊重别国正当发展权益。

我们敦促美英等国摒弃冷战思维，纠正以意识形态划线的做法，践行真正的多边主义，为维护国际团结、共同应对全球性挑战做些有益的事情，而不是分裂世界，为解决人类社会面临的各种问题人为设置障碍。

(责编：徐祥丽、刘慧)