新华社柏林12月12日电（国际观察）朔尔茨就任总理后首访 德新政府延续务实外交

新华社记者顾梓峄

德国总理朔尔茨10日起先后对法国、欧盟总部、北约总部和波兰进行访问。分析人士指出，朔尔茨任内首轮出访释放出重视德法关系、加强同欧盟协调合作的信号，延续了前任政府的务实外交风格，为德国未来四年外交政策规划出了路线图和基本框架。

重视德法盟友关系

和默克尔、施罗德等多位德国前总理一样，朔尔茨上任后第一个出访地选择了法国，显示出德法关系对于德国的重要。

朔尔茨与法国总统马克龙在会晤中讨论了欧盟经济复苏、移民、新能源、欧盟外部边界管控、非盟和欧盟峰会筹备、俄乌关系等议题。马克龙在会晤后的联合新闻发布会上表示，朔尔茨此访不仅为加强两国合作、促进双边关系发展打下坚实基础，也将有助于两国在欧洲和国际重大问题上加强协调。

马克龙说，欧盟应大力发展绿色经济和数字经济，以创造就业机会和加强欧盟在经济领域的主权。为此，欧盟各成员国需要在财政预算等方面加强协调。

朔尔茨表示，欧盟一方面需要借助经济复苏计划保持增长，另一方面应努力维持稳健的财政状况，二者并不矛盾。相信德国和法国将在这一问题上达成共识。

此外，在德法存在分歧的议题上，朔尔茨没有就相关问题做出直接回应。此前，两国在环保尤其是核能利用问题上存在较大分歧。法国认为核能是帮助其实现绿色能源转型的基础，但德国计划明年放弃使用核能。朔尔茨表示，各国环境保护方式存在差异，但重要的是找到一种方法，让各方能够朝着一致的方向发展，同时实现互相沟通和理解。

分析人士指出，巩固德法关系已成为德国外交和对欧政策的核心议题之一。朔尔茨就任总理后首访第一站定为法国，体现出德国新政府对默克尔时代重视发展德法关系政策的延续。两国未来或将继续寻求巩固合作关系，共同推动欧盟在重大议题上取得共识。

加强同欧盟协作

结束对法国的访问后，朔尔茨10日下午前往比利时首都布鲁塞尔对欧盟总部和北约总部进行访问。其间，他会见了欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔，并与两位领导人就欧盟经济复苏、欧盟对外关系以及乌克兰局势等议题进行了讨论。

朔尔茨在访问期间强调，德国是个“很欧洲的国家”，他呼吁欧洲团结一致，各国密切合作。他在与米歇尔举行的联合记者会上表示，世界将不再是两极，将出现许多强国。已有相当长的一段时间，不仅有美国和俄罗斯，还有中国和其他一些亚洲国家，如韩国、日本、印度及一些强大的新兴国家，而且还将有一些强大的非洲和南美洲国家。促使这个多极世界在多边框架内合作，正是这一点把我们团结在一起。冯德莱恩表示，德国对于欧盟的发展十分重要，朔尔茨的到访释放出积极信号。

此外，朔尔茨10日晚在与北约秘书长斯托尔滕贝格举行会晤后表示，德国正在尽全力确保联邦国防军装备精良。但他并未明确承诺达到北约2014年制定的2%的目标。根据该目标，北约所有成员国应在2024年之前不断接近北约确定的这一基准值，即防务开支至少占国内生产总值的2%。德国新政府执政联盟组阁协议中也未提及这一目标。

在结束布鲁塞尔的行程后，朔尔茨于10日返回德国，并于11日在柏林出席了社民党党代会。

12日，朔尔茨到访波兰。他在与波兰总理莫拉维茨基会晤时表示，德国支持波兰化解东部边境难民问题。舆论分析认为，朔尔茨的波兰之行意在向外界传递这样的信号，即德国新政府同样重视欧盟东部事务，愿意就此加强与盟友的协调合作。

分析人士指出，朔尔茨任后首轮出访在处理外交事务上的务实态度引发外界关注。朔尔茨的表态与德国新政府执政联盟组阁协议里关于欧盟事务的精神相符。根据协议，德国新政府重视通过欧盟平台发挥影响力，推进欧洲战略自主，包括加大对欧洲议会的支持，加强欧盟在包括能源供应、卫生、原材料进口和数字科技等国际事务关键领域中的战略自主性等。舆论分析认为，德国新政府或将进一步促进欧盟成员在外交、安全和防务政策上行动一致，从而在国际舞台发挥更大作用。

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