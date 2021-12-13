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沙特阿拉伯王国驻华大使馆前商务参赞：中国是世界经济的奇迹

2021年12月13日17:03 | 来源：人民网-国际频道
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沙特阿拉伯王国驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼。受访者供图

人民网开罗12月13日电 （记者沈小晓）“我认为，中国是世界经济的奇迹。”沙特阿拉伯王国驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼日前接受人民网记者采访时表示，中国经济发展保持世界领先地位。在当前新冠肺炎疫情肆虐、世界许多国家都出现经济增速放缓的情况下，中国经济保持稳定发展，说明中国所采取的经济政策是明智和符合发展需要的。

“中国成为全球第二的经济体，通过经济改革、开放贸易和允许投资，引领世界经济发展，并实现了现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫的伟大成就。”哈乐瓦尼认为，在过去几年以及受疫情的影响，世界许多国家都出现经济崩溃或者增速放缓的现象，但中国经济经受住了种种考验，仍然保持了较高水平的发展和贸易增长。

“中国共产党能够清晰和准确地把握世界经济发展现状和趋势，并能够制定出有利于中国经济持续和稳定发展的计划。”在哈乐瓦尼看来，尽管目前新冠肺炎仍在世界蔓延，国际形势也十分复杂，经济不确定性和不稳定因素较大，但在科学有效的政策的指导下，中国经济的未来将更加光明。

中央经济工作会议提出中国要扩大高水平开放，多措并举稳定外贸，保障产业链供应链稳定，加大吸引外资力度。哈乐瓦尼表示，沙特与中国之间在能源投资、出口贸易等方面开展了诸多合作，取得丰硕成果。他认为，中国的高水平开放和稳定发展，将有利于加强沙中经贸合作，增强两国人民间的友谊。

(责编：王禹蘅、常红)

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