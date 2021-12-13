新华社北京12月13日电 12月13日，世界上140个国家和地区355个政党、社会组织和智库以各种方式联系中共中央对外联络部发布《关于自主探索民主道路、携手推动共同发展的联合声明》，强调民主是人类政治文明发展的重要成果，发展是人类社会的永恒追求，不存在适用于一切国家的民主制度和发展模式，反对以民主之名干涉他国内政，呼吁以全人类共同价值为指引，推动构建人类命运共同体。

联合声明认为，多样性是人类文明的魅力所在，更是世界发展的活力和动力之源。实现民主有多种方式，不同国家和地区历史文化、社会制度、发展阶段不尽相同，不存在适用于一切国家的民主制度和发展模式。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。

联合声明指出，评价一个国家民主与否，关键在于是不是真正做到了人民当家作主，要看人民有没有投票权，更要看人民有没有广泛参与权；要看人民在选举过程中得到了什么口头许诺，更要看选举后这些承诺实现了多少；要看制度和法律规定了什么样的政治程序和政治规则，更要看这些制度和法律是不是真正得到了执行；要看权力运行规则和程序是否民主，更要看权力是否真正受到人民监督和制约。

联合声明强调，民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判。推进民主建设应着眼于不断实现人民对美好生活的向往，不断提升人民的获得感、幸福感、安全感。世界上所有国家、所有民族都应该享有平等的发展机会和权利，要推动实现包容普惠发展，不让任何一个国家掉队。

联合声明表示，国际关系民主化是时代潮流，践行真正的多边主义是实现国际关系民主化的必由之路。人类正面临各种挑战和全球性问题，必须形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作，才能有效应对。

联合声明呼吁，要以和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值为指引，本着对人类前途命运高度负责的态度，努力推动构建人类命运共同体，让不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家在国际事务中利益共生、权利共享、责任共担，携手建设更加美好的世界。

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