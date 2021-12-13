12月12日，在英国伦敦，一名市民居家办公。新华社记者 李颖 摄

新华社伦敦12月12日电（记者郭爽）英国卫生与社会保健部12日发布公告说，英国新冠疫情警报级别由3级升至4级，以应对奥密克戎毒株在该国快速传播。

英国设立的新冠疫情警报系统共分5个级别，级别越高意味着政府需要采取越严格的防疫措施。4级意味着“病毒传染性强，疫情对医疗保健服务的直接压力广泛且巨大或正在上升”。

鉴于英国奥密克戎毒株感染病例激增，英格兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔士的4名首席医疗官和英格兰国民保健署国家医疗总监当天发表联合声明说，新冠病毒在英国社区快速传播，虽然目前德尔塔毒株仍占主要地位，但奥密克戎毒株的出现给该国公共和医疗服务增加了额外且迅速上升的风险。

声明说，初步证据显示，奥密克戎毒株的传播速度比德尔塔毒株快得多，（该国主要接种的阿斯利康和辉瑞等）疫苗针对奥密克戎毒株有症状感染的保护效力有所降低。未来几周，有关该毒株致病严重程度的数据将变得更加清晰，但目前奥密克戎毒株感染病例中已出现住院病例，且数量可能会迅速增加。

12月12日，在英国伦敦，人们经过英国国家美术馆门前要求参观者佩戴口罩的提示牌。新华社记者 李颖 摄

声明表示，应推动接种疫苗加强针，并呼吁公众继续采取包括戴口罩、定期检测以及在出现症状时隔离等防疫措施。

英国首相约翰逊当天宣布，启动“奥密克戎紧急加强针国家任务”，在新年前为英格兰所有18岁及以上人员提供加强针接种服务。

英国政府12日报告新增新冠确诊病例48854例，累计确诊10819515例；其中，新增奥密克戎毒株感染病例1239例，累计感染3137例；新增死亡病例52例，累计死亡146439例；该国12岁及以上人员超过81%已接种过两剂新冠疫苗，超过40%接种过疫苗加强针。

本月8日，英国启动《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，即后备计划，以应对奥密克戎毒株在英国快速传播。

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