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分歧难弥 日韩外长首次见面“话不投机”

2021年12月13日13:27 | 来源：新华社
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　　新华社北京12月13日电 日本外务省12日说，日本新任外相林芳正与韩国外交部长官郑义溶在英国出席七国集团(G7)外长会期间短暂交流。这是林芳正上任以来首次与韩国外长会面，双方围绕“慰安妇”等问题分歧依旧，交谈仅几分钟就结束。

　　七国集团外长会近日在英国城市利物浦举行。日本为七国集团成员，韩国获邀参会。

　　日本外务省说，英国当地时间11日晚举办的七国集团外长会非正式晚宴上，林芳正和郑义溶首次会面。按日本媒体说法，这次交流由韩方首先提出。

　　日本媒体报道，围绕赔偿第二次世界大战期间遭强征韩国劳工和“慰安妇”等问题，林芳正要求韩方采取“妥善措施”。韩国外交部12日晚些时候说，针对日方要求，郑义溶重申韩方一贯立场。双方分歧依旧严重，但同意保持沟通。

　　2018年8月15日，韩国民众在位于首尔的日本驻韩大使馆附近举行集会，要求日本政府就“慰安妇”问题真诚道歉。（新华社发，李相浩摄）

　　韩国法院2018年底裁定日本企业须赔偿二战期间遭强征韩国籍劳工以来，韩日关系显现紧张。今年1月，韩国一家法院就12名“慰安妇”制度受害者向日本政府索赔一案作出判决，要求日方赔偿原告每人1亿韩元（约合53.9万元人民币）。这是韩国法院首次就韩国“慰安妇”向日本政府索赔作出判决。

　　林芳正11月出任日本外相后，与多个国家外长通电话，强调增进友好关系。按韩国媒体说法，郑义溶向林芳正致祝贺信，但没有得到回应，双方一直没有通话。

　　日本与韩国就赔偿遭强征韩国劳工和“慰安妇”等历史遗留问题分歧严重。日本政府声称，相关赔偿事宜已在两国1965年建交时签订的《日韩请求权协定》中得到解决。韩方要求日方正视历史，就“慰安妇”问题正式道歉和赔偿。

　　此外，两国就争议领土针锋相对。上月，韩国警察厅厅长金昌龙登上韩日争议岛屿独岛（日方称竹岛）视察，引发日方强烈抗议。

　　在随后于美国首都华盛顿举行的美日韩副外长级三方会谈期间，三国副外长原定共同出席记者会，但日韩两国官员因分歧严重而拒绝同台，只留下美国副国务卿一人面对记者。（张旌）

(责编：高歌、刘洁妍)

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