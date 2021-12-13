新华社北京12月13日电 伊朗核问题全面协议相关方连日来在奥地利首都维也纳举行第七轮会谈。一名与伊朗代表团关系紧密的伊方人士12日说，与会欧洲国家所提要求过分，导致会谈推进缓慢。

这名消息人士接受伊朗塔斯尼姆通讯社采访时说：“三个欧洲国家或者说其中一两国的过分要求拖慢了谈判进程。”

11月29日，媒体记者在奥地利维也纳伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会场外拍摄。（新华社记者郭晨摄）

这名人士说，本轮会谈期间，一两个欧洲国家的态度始终“不具有建设性”，“到今天仍是如此”，“欧洲方面坚持这种非建设性立场已经导致与会五国之间出现分歧。”

参加维也纳会谈的欧洲三国是英国、法国和德国。

英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯12日在英国利物浦主持七国集团外长会时，以严厉措辞向伊方喊话：“这是伊朗带着解决问题的严肃方案来谈判桌前的最后机会，解决方案必须是同意（履行）伊核协议条款。这是他们（伊朗）的最后机会，他们必须这样做。”

德国新任外交部长安娜莱娜·贝尔伯克在会上抨击伊朗。她说，伊方本轮会谈中提出的最新要求延缓了谈判进程，令伊方“失去了（我们）很大的信任”。

12月9日在奥地利维也纳拍摄的伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议现场。（新华社发，欧盟驻维也纳代表团供图）

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国签署伊核协议。根据协议，伊朗限制自身核活动，联合国、美国和欧洲联盟解除对伊朗的经济制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并增加对伊制裁。2019年5月起，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺相关措施“可逆”。

美国约瑟夫·拜登政府今年初上台后，伊美双方显示谈判意愿。伊方强调，美国“非法地”退出伊核协议，理应由美方首先恢复履行协议、解除对伊制裁。

为促使美伊恢复履行协议，相关方今年4月以来已在维也纳举行了六轮会谈。伊方以美方已退出协议为由，拒绝与美方面谈。美方代表团在维也纳以传话方式与伊方间接谈判。第七轮会谈11月29日开始，本月3日休会，9日起继续举行。（吴宝澍）

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