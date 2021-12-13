新华社北京12月13日电 综述：多国提升管控级别 加强应对奥密克戎毒株

新华社记者

为控制新冠变异病毒奥密克戎毒株进一步蔓延，多国提升管控级别，加强应对。推进新冠疫苗接种、保持社交距离和戴口罩等，仍是防控疫情行之有效的措施。

英国卫生与社会保健部12日发布公告说，英国新冠疫情警报级别由3级升至4级，以应对奥密克戎毒株在该国快速传播。英国设立的新冠疫情警报系统共分5个级别，级别越高意味着政府需要采取越严格的防疫措施。

英国卫生安全局10日说，奥密克戎毒株比德尔塔毒株传播性更强。如果以目前速度继续增长，到12月中旬，奥密克戎毒株感染病例将占英国新增病例的50%以上，成为在该国传播的主要毒株。英国卫生安全局免疫负责人玛丽·拉姆赛呼吁，公众应尽可能居家办公，在拥挤或封闭的空间中始终戴口罩，定期洗手以及在感到不适时实行隔离和检测。

英国首相约翰逊8日晚宣布，为应对奥密克戎毒株在英国快速传播，启动《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，包括从10日起，在剧院、电影院等多数室内公共场所必须戴口罩；13日起，尽量居家办公；15日起，经议会批准，疫苗接种证明等将成为进入人员聚集场所的强制要求等。

塞浦路斯卫生部10日宣布该国首次确诊3例奥密克戎毒株感染病例。为防范该毒株蔓延，塞政府不断加大防控力度：从12月6日到明年1月10日，乘飞机入境的12岁以上旅客抵塞后都需自费在机场接受核酸检测。塞卫生部10日还宣布，将开始为该国5岁至11岁的儿童接种辉瑞新冠疫苗。

以色列总理贝内特和卫生部长霍罗威茨9日晚宣布，将有关防范奥密克戎毒株的旅行限制措施延长10天，即在本月22日前，禁止所有外国人入境。在禁令执行期间，以色列人入境后也必须接受新冠病毒检测并隔离。根据是否完成疫苗接种或是否属于感染新冠病毒后痊愈等情况，以色列人入境后需接受3至14天不等的隔离。此外，以色列人被禁止前往50个非洲国家。

美国食品和药物管理局代理局长珍妮特·伍德科克9日在一份声明中说，随着假期来临，公众在室内与亲友聚会活动增多，但不能放松疫情防控措施。目前德尔塔毒株和奥密克戎毒株都在继续传播，接种疫苗仍是预防感染的最佳方式。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基9日发表声明，建议所有16岁及以上人群接种新冠疫苗加强针。虽然迄今还不能解答关于奥密克戎毒株的所有问题，但初步数据表明，疫苗加强针能够增强针对奥密克戎毒株及其他变异毒株的免疫力。

韩国国务总理金富谦8日主持防疫会议时表示，目前韩国疫情扩散势头凶猛，医疗体系承压严重。针对韩国奥密克戎毒株感染病例增加的情况，金富谦强调，通过快速筛查找出隐匿传播者至关重要。他要求防疫部门和各地方政府及时对疑似病例检测、进行流行病学调查和隔离。加快高龄人群的新冠疫苗加强针接种和青少年的疫苗接种速度也是当务之急。

南非卫生部长乔·法赫拉10日说，初步证据显示，奥密克戎毒株引发二次感染的风险可能比其他“需要关注”的新冠病毒变异毒株更高。目前尚不清楚奥密克戎毒株是否更易导致重症或死亡。南非多名医学界人士表示，他们发现大部分奥密克戎毒株感染者症状较轻微，若及时治疗症状可以很快缓解。

世界卫生组织11月26日将奥密克戎毒株列为“需要关注”的变异毒株，呼吁各国加强监测与测序工作。（执笔记者：张晓茹；参与记者：荆晶、郭爽、吕迎旭、尚昊、谭晶晶、杜白羽、孙一然、罗国芳、郭明芳）

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