人民网记者 刘慧

作为东南亚地区最大的航运公司，新加坡太平船务集团自1967年创办以来一直非常重视中国市场。近年来，随着西部陆海新通道建设的持续推进，太平船务充分利用机遇积极进行布局。日前，太平船务执行主席张松声在接受人民网记者采访时表示，西部陆海新通道建设保持强劲增长态势，显示出良好发展前景。新通道拉近了中国西部与东盟的距离，这不仅是运输网络的连结、经贸的连结，更是中国与东盟人民之间友谊的纽带。

2015年11月，中国和新加坡的第三个政府间合作项目——中新（重庆）战略性互联互通项目正式启动，陆海新通道成为双方物流合作领域的重点示范项目。太平船务是最先参与《中新（重庆）战略性互联互通示范项目交通物流发展战略规划》的新加坡企业之一，见证了西部陆海新通道的发展及其给中国—东盟贸易带来的影响。

据张松声介绍，太平船务察觉到西路陆海新通道对物流模式的潜在改变，在2018年底布局了两条从广西钦州到东南亚国家的航线，并不断地升级优化。目前，太平船务稳定运营着“钦州—新加坡—泰国—柬埔寨—钦州”以及“钦州—新加坡—越南—钦州”航线。

西部陆海新通道对中国—东盟贸易的集聚态势在这两条航线上得以显现。“每年的水果收获季，东南亚的榴莲、椰青、芒果、香蕉等水果都会搭乘太平船务的船舶运抵钦州，再分发到中国各地。”张松声说，“生鲜货品对运输速度的要求非常高，在没有直达航线之前，当时的运输效率是没办法实现的。”

“同时，中国西南地区生产的工业原料、化肥等也沿着这条通道去往东南亚地区，其中不乏汽配、太阳能板等高附加值产品，促进了当地经济发展。”张松声说，近年来，太平船务在广西的货量迅速增长。目前，太平船务的钦州直达航线每周提供了约1500标箱的运力。其重庆分公司将云贵川的货物运至钦州，接着换海运运往“一带一路”沿线国家。

“四通八达的多式联运体系正在加速形成。” 张松声感叹道，尤其是在疫情期间，西部陆海新通道货运量仍逆势增长，仅2020年，铁海联运班列、中越跨境班列就分别同比增长105%、23.2%。“西部陆海新通道在维护供应链稳定方面发挥了重要作用”。

张松声认为，中国—东盟贸易额近年来一直稳步增长，中国也在不断加大对西部地区的投入力度。在《区域全面经济伙伴关系协定》即将生效的背景下，西部陆海新通道将发挥更大作用。“随着西部陆海新通道的持续发展，更多国家和地区将参与进来，这将为中国与世界的贸易和物流开辟一条新通路， 为全球供应链提供新的可能性。

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