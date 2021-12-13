中国驻韩国大使邢海明在论坛上致辞。韩国“一带一路”研究院供图

人民网首尔12月13日电 （记者马菲）第六届“一带一路”国际青年论坛暨2021“一带一路”高校联盟论坛10日在首尔与兰州市以线上线下方式举行。

此次论坛主题为“生态保护和全球合作”，由中国驻韩国大使馆、韩国“一带一路”研究院、韩中文化友好协会、甘肃省教育厅、甘肃省人民政府外事办公室、甘肃省人民对外友好协会主办，兰州大学、甘肃省内各联盟高校协办。

甘肃省副省长张世珍、中国驻韩国大使邢海明、韩国“一带一路”研究院理事长崔载千、韩国“一带一路”研究院共同院长卢载宪、韩国“一带一路”研究院共同院长曲欢、甘肃省人民政府外事办公室主任张宝军、甘肃省教育厅厅长王海燕、北京大学副校长王博，兰州大学校长严纯华等人士出席并致辞。“一带一路”国际青年论坛组织委员长Kadir Ayhan为来自十几个国家和地区的200余名青年学子主持讨论环节。

张世珍指出，希望“一带一路”国际青年论坛和 “一带一路”高校联盟论坛的中韩主办方加强合作，将其打造成为世界各国青年对话和教育对外开放的标志性、引领性平台。

邢海明指出，绿色是“一带一路”的固有属性。把绿色作为共建“一带一路”的底色，是中国提出“一带一路”倡议的初心，也是各国参与共建“一带一路”的共识。8年来，绿色、低碳、可持续的理念在沿线国家不断深化，各国绿色发展伙伴关系更加紧密，生态环保支撑服务更加有力，绿色丝绸之路建设新进展为“一带一路”沿线国家带来可持续发展新机遇。

崔载千强调，“一带一路”国际青年论坛是为世界各国青年搭建的一个畅所欲言、凝聚智慧、结交朋友的对话平台，希望通过青年交流拓宽国际合作之路，共建全球绿色家园。

卢载宪表示，“一带一路”倡议的愿景和行动是响亮且明确的，共同繁荣和生态文明建设要在可持续发展的基础之上开展。他表示我们都生活在同一个地球，环境保护和生态文明建设已成为一个超越自身界限的重要问题，需要全球合作与共同努力。希望青年们成为环境大使，本着真正的国际团结精神，共同解决关键问题，保护环境，促进生态文明。

曲欢表示，未来地球生态环境保护的重任在青年，看到200多位青年热情洋溢、各抒己见的讨论，自己更坚定了要把“一带一路”国际青年论坛继续开办下去的信心。

Kadir Ayhan表示，看到国际青年论坛越办越成熟，各国青年们能够在这个平台上就全球面临的问题展开热烈讨论并发表见解与看法，自己感到很欣慰，期待青年们能为国际问题的解决做出贡献。

围绕本次论坛主题“生态保护和全球合作”，与会学者与青年学生就全球减贫的国际合作、“一带一路”教育合作的机遇与挑战、青年在生态保护和生态多样性中的作用三个议题展开讨论。

(责编：王禹蘅、常红)