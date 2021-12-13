新华社北京12月12日电 （国际观察）美国强行输出美式“民主”贻害无穷

新华社记者柳丝 朱瑞卿

“美国政府的民主议程刚刚在喀布尔惨死。‘阿富汗的沦陷’揭示了美国人权说辞的残酷真相。”在目睹美军今年8月在阿富汗仓促撤军的乱象后，美国《外交政策》网站一篇文章这样说。

再看美国国内，罗伯特·卡根等美国学者忧心忡忡，认为“美国正陷入内战以来最严重的政治和宪法危机”，预言美国将步入“民主崩溃的黑暗世界”。

世人越来越清醒认识到，美式民主对内失灵、对外失效的现实。

长期以来，美国自诩“闪耀山巅”，自封“民主教师爷”，无视自身民主制度千疮百孔、乱象丛生，罔顾世界上不同国家和地区在经济发展水平和历史文化方面的巨大差异，热衷于强行输出、移植美式民主。然而，美式民主所到之地，众多国家和地区深陷动荡、冲突和战争泥潭，造成巨大的人道主义灾难，贻害无穷。

扩张工具

“华盛顿统治世界的野心，其驱动力不是来自更深层次的民主或自由、更加公正的世界、结束贫穷或暴力，或者更适宜居住的星球，而是来自经济和意识形态。”美国外交学者威廉·布鲁姆在《民主：美国最致命的输出》一书中一语道破这样一个事实：美国的对外扩张与“民主输出”密切相关。

美国自美西战争后开启海外扩张脚步，“民主输出”成为其征服世界的重要工具。多年来，美国借“民主”之名，行霸权之实，一步步把触角延伸到世界各个角落，按照“美式标准”来改造世界：在拉美推行“门罗主义”，扶持亲美政府；在菲律宾等亚洲国家和地区进行美国式政治制度改造；借援助推行所谓“非洲民主化”改革；在亚欧国家导演“颜色革命”；在西亚北非地区遥控“阿拉伯之春”；借“反恐”强推他国政权更迭；让美军舰船在全球横行却号称维护自由民主……

为了将其宣称的“优越的美国民主”带到其他地方，美国政府不惜动用经济制裁、封锁、恐吓乃至军事等各种手段，将不顺从者作为打压的目标。

美国波士顿学院副教授奥罗克在《隐蔽的政权更迭：美国的秘密冷战》一书中写道：仅在1947年至1989年的42年间，美实施了64次隐蔽的政权更迭行动和6次公开行动。另有统计，过去10年间，美国入侵了20多个国家或策动了有关国家政权更迭，并多次介入与操作中东欧、中亚以及西亚北非一些国家的“颜色革命”。

实际上，美国的“民主输出”，无论怎样变换包装和形式，都是对外扩张、维护霸权、干涉他国内政的借口。2003年伊拉克战争是典型例子。美国在没有取得联合国授权的情况下，以莫须有的罪名入侵伊拉克。

就像美国前总统克林顿曾说的：“在世界上保卫自由和促进民主并不只是我们最深刻的价值观的反映，这些都对我们的国家利益至关重要。”无独有偶，美国总统拜登在回顾美国在阿富汗行动时也直言：“我们在阿富汗的任务从不是国家建设。”

叙利亚总统特别顾问布赛纳·沙班说：“我们知道西方国家嘴里所说的‘民主’意味着什么，就是想让我们的国家变成他们的‘卫星城’，跟在他们后面亦步亦趋，在内政事务上我们将毫无发言权。”

人道灾难

“伊拉克战争过去18年了，我希望美国人能听到我的声音。美国非人道对待我们，至今没有道歉，没有赔偿。美国在伊拉克的罪行不会被历史遗忘，永远不会。”日前，伊拉克阿布格里卜监狱虐囚受害者阿拉·卡里姆·艾哈迈德回忆起自己无辜被抓、受尽迫害的监禁岁月，依然悲愤交织。

在美国发动伊拉克战争后，美国《纽约时报》文章曾如此美化这场侵略：“伊拉克战争是自‘马歇尔计划’以来，美国最重要的一个推广美国民主、自由、革命的计划，是美国在国外尝试进行的最宏伟的事情之一。”

然而事实却是，这场战争造成了20万至25万平民死亡，其中美军直接致死超过1.6万人，并造成100多万人无家可归。美军贫铀弹等武器还在伊拉克境内留下了能够持续数十年的放射性污染。新华社记者日前在伊拉克首都巴格达街头走访，当地民众纷纷表示美式“民主”是谎言，带来灾难、破坏、文盲、落后、杀戮和危险。

美国发动的长达20年的阿富汗战争也让阿富汗满目疮痍，民生凋敝。沙特阿拉伯作家塔里克·哈米德在《中东时报》上撰文说，美国在阿富汗制造了混乱局面，在中东地区煽动“阿拉伯之春”，却并未带来真正的民主。

如今，“阿拉伯之春”已经过去十年有余。这些血泪教训说明，美国开出“民主”药方压根就是一剂毒药。美国强行输出所谓“民主”，所到之处不但没有实现其描绘的“民主”幻象，反而造成了动荡与战乱、冲突与仇恨、贫穷与毁灭……

美国《外交》双月刊网站文章指出，美国的外交政策以民主的名义加剧了全球的民主危机。

制造分裂

美国政治学家迈克尔·帕伦蒂说，多年下来，美国已经戴着“民主”的有色眼镜摘不下来。

美国等西方国家在其掌控的话语世界，宣扬西方民主才能代表人类民主。然而，民主是各国人民的权利，而不是少数国家的私利。美国按照自己的形象塑造其他国家、“输出民主”的行为本身就不民主，从根本上违背了民主的核心价值理念。如果只是根据自己的好恶来断定哪些国家民主，哪些国家不民主，实际上就是在世界上搞唯我独尊，制造分裂。

日前，美国政府高调搭台唱戏，通过视频形式举办所谓“民主峰会”。国际社会的质疑声不绝于耳，认为美国此举是以美式“民主”标准人为划分世界，在国际社会上制造价值观对立的又一例证。

南非国家电视台网站日前刊文说，美国糟糕的外交政策再次破坏全球和平与和谐，导致世界分裂。

埃及《今日埃及人报》董事长阿卜杜勒-莫内姆·赛义德撰文指出，“民主峰会”只会挑起分裂和对立，美式“民主”贻害无穷。人们应该尊重各国不同国情，回归联合国和国际法规则，而不是通过新的国际分裂来解决问题。

克罗地亚政治学家达沃尔·杰内罗在接受新华社记者书面采访时表示，长期以来，美国认为自己是垄断民主标准的“最高法官”，可以判定哪个国家民主、哪个国家不民主。但事实却是，不管是共和党还是民主党掌权，美国判定其他国家是否民主的出发点，始终是自身政治利益。（参与记者：张淼、李学军）

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