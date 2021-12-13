人民网华盛顿12月12日电 （记者李志伟）美国舆论对美国12月9日至10日举办所谓“民主峰会”发出许多质疑和批评声音，认为“民主峰会”极其虚伪，美国国内民主正摇摇欲坠，美国应该关注的是其国内问题，而不是分裂世界。

一方面，美国国内民主问题更加严重，美国没有垄断民主话语的权利。杜克大学公共政策和政治学教授布鲁斯·詹特尔森表示，美国的民主制度基本原则正在被挑战，限制投票权、政治暴力，以及针对知名人士、学校董事会成员、地方选举官员的死亡威胁，“你的可信度在哪里？”

美国沃克斯新闻网刊文评论说，美国的民主正在摇摇欲坠。毫无疑问，美国的民主正处于严重的危险之中，2021年初发生国会大厦暴力冲击事件。民主专家警告说，美国正在梦游着走向一场灾难。

《纽约时报》报道说，即便是美国官员也承认，由于政治极化、种族不公与矛盾、投票权利受限以及国内极端主义等问题，美国民主正受到损害。亚特兰大非营利组织“黑人选民也重要基金会”的联合创始人兼执行董事克利夫·奥布赖特表示，“自家着火时，你没法去做全世界的消防员”。

美国《时代》周刊一篇评论文章指出，政治学者马丁·吉伦斯与本杰明·佩奇2014年针对此前20年约1800个政策进行研究发现，普通美国人的意见对于美国政客处理这些问题几乎没有什么影响，而施加影响的是经济精英和小型利益集团。“现在85%的美国人说他们的政治制度需要改变，也就不足为奇了，他们对美国的治理结构彻底失望。”

美国外交关系协会研究员约书亚·科兰兹克指出，“民主峰会”不可能产生持久的影响。近年来，美国在世界各地的民主形象已经遭到了可怕的打击。皮尤研究中心最近对17个国家的民众进行的一项民调显示，约57%的受访者认为，美国民主并不是一个好榜样。

另一方面，国际社会比以往任何时候都更需要团结合作，而美国却企图通过“民主峰会”打压他国、分裂世界。《时代》周刊刊文指出，拜登的“民主峰会”是“极致的虚伪”。不管白宫如何谈论民主，这次会议实际上是为了建立一个反对中国、俄罗斯的联盟。“民主峰会”是一种地缘政治策略而已。

美联社报道说，中国和俄罗斯都对此次峰会提出强烈批评，中国与俄罗斯的驻美大使在会议召开前发表一篇联合署名文章，他们写道，拜登政府举办“民主峰会”是“典型的冷战思维”，“将在世界上煽动意识形态对立和矛盾，制造新的分裂”。

美国《外交政策》杂志网站刊登哈佛大学国际关系教授史蒂芬·沃尔特的文章称，“民主峰会”可能适得其反。美国现在并不处于领导这一努力的最佳位置。如果拜登的头号问题是应对气候变化或疫情这样的全球性问题，那么美国外交政策的主要任务应是促进各国间的合作，而不是有意地分裂世界。

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